21. März 2019, 13:20 Uhr Kriminalstatistik 2018 Zahl der Straftaten in München steigt um 2,7 Prozent

Die Kriminalitätsrate in München stieg zwischen 2017 und 2018 um 2,7 Prozent - auf insgesamt 112.224 Delikte.

Dennoch sei die Kriminalitätsbelastung in der Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten wie Berlin oer Frankfurt weiterhin sehr niedrig.

Die Aufklärungsquote blieb im vergangenen Jahr mit 62,3 Prozent etwa gleich hoch.

Von Julian Hans

Die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt hat im vergangenen Jahr mehr Straftaten gezählt als im Jahr zuvor. Die Kriminalitätsrate stieg zwischen 2017 und 2018 um 2,7 Prozent auf 112.224 Delikte. Das teilte der Polizeipräsident Hubertus Andrä am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresstatistik für 2018 mit. Er betonte zugleich, dass die Kriminalitätsbelastung in München sowohl im Vergleich mit früheren Jahrzehnten als auch im Vergleich mit anderen deutschen Städten sehr niedrig liege. 2017 hatte die Zahl der Straftaten den niedrigsten Wert seit 30 Jahren erreicht. Dabei hat die Stadt heute weit mehr Einwohner als damals. Allein in den vergangenen zehn Jahren ist die Einwohnerzahl um fast zehn Prozent gewachsen.

Pro 100.000 Einwohner gab es 2018 im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München 5867 Delikte. Diese Zahl liegt 3,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres.

Nur in der Landeshauptstadt waren es 6468 Delikte pro 100.000 Einwohner. Dennoch bleibt München die sicherste Großstadt Deutschlands. In Frankfurt und Berlin etwa ist die Zahl der Delikte pro 100.000 Einwohner etwa doppelt so hoch. Die Aufklärungsquote blieb mit 62,3 Prozent etwa gleich hoch.

Auffällige Steigerungen gab es im vergangenen Jahr vor allem beim Trickdiebstahl, bei dem sich die Täter Zugang zur Wohnung vor allem von Senioren verschaffen, indem sie sich als Handwerker oder als Polizisten ausgeben. Die Zahl solcher Delikte stieg um 44 Prozent auf 166 Fälle. Wohnungseinbrüche nahmen 12 Prozent zu, Rauschgiftdelikte um 5 Prozent.

Dass der Hauptbahnhof im vergangenen Jahr stark im Fokus der Polizei stand, hat sich auch in der Statistik niedergeschlagen. In seinem Umfeld wurden 12 Prozent mehr Straftaten registriert als im Berichtszeitraum des Vorjahres. Südlich des Bahnhofs gab es sogar eine Zunahme um mehr als 28 Prozent. Das sei in hohem Maße auf die verstärkten Kontrollen in der Gegend zurückzuführen, erklärte Andrä.

2018 hatte die Polizei dort zwei behördenübergreifende Großkontrollen, 546 Einsätze mit geschlossenen Einheiten und 156 Schwerpunkteinsätze durchgeführt. Dabei sind südlich des Bahnhofs über 90 Prozent mehr Drogendelikte registriert worden. Fachleute sprechen von "Kontrolldelikten" - je mehr kontrolliert wird, desto mehr Fälle gibt es (anders als etwa Betrug oder Wohnungseinbruch, die nur in der Statistik landen, wenn die Opfer sie anzeigen). Von der erhöhten Polizeipräsenz rund um den Hauptbahnhof zeugt auch die gestiegene Aufklärungsquote in diesem Teil der Stadt. Sie stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent.

Ein Sonderfall sind die Sexualdelikte. Hier wurde ein Zuwachs der Anzeigen um fast 24 Prozent registriert. Das entspricht einem bundesweiten Trend, den Kriminologen einerseits mit der veränderten Gesetzeslage erklären. Seit einer Reform vor zwei Jahren fallen Handlungen unter das Sexualstrafrecht, die vorher nicht registriert wurden. Gleichzeit ist die Gesellschaft heute stärker für das Thema sensibilisiert, unter anderem durch die "MeeToo"-Debatte; Grapschereien und Übergriffe werden öfter angezeigt, ob sie auch häufiger vorkommen, darüber kann diese Statistik keine Auskunft geben.

Es gab aber auch gute Nachrichten: Die Gewaltkriminalität im Öffentlichen Nahverkehr sank um mehr als sechs Prozent.