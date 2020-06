Wer hat den Erpresserbrief geschrieben? Ist das Testament gefälscht? Wer schwärzt den Kollegen an? Leo Martin, 43, und Patrick Rottler, 26, haben das Buch "Die geheimen Muster der Sprache" geschrieben, das in dieser Woche im Redline Verlag erschienen ist. Martin und Rottler betreiben das Institut für Forensische Textanalyse in München, zu ihren Mitarbeitern zählen auch ein Professor für Sprachprofiling und ein internationales Netzwerk an Textanalysten. Es gibt zwar angestellte Sprachprofiler beim Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden; aber das, was Martin und Rottler sozusagen auf dem freien Markt anbieten, "das machen nur noch vier, fünf andere in Deutschland", sagt Leo Martin. Er war früher Geheimagent, heute betreibt er das Institut, schreibt Bücher und hält Vorträge. Rottler arbeitet Vollzeit für das Institut.