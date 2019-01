28. Januar 2019, 18:47 Uhr Kriminalität Rentner im Ostpark überfallen

Zwei Unbekannte haben am Freitag im Ostpark einen Rentner überfallen und ausgeraubt. Der 76-Jährige war auf einem Spaziergang in der Nähe des Ausgangs zur Feichtstraße unterwegs, als ihn ein Radfahrer von hinten anrempelte und zu Boden stieß. Als der Radfahrer sich entfernt hatte, kam ein zweiter Unbekannter, setzte sich auf den Rücken des Rentners und zog ihm den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Anschließend flüchtete auch er. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der 76-Jährige musste mit einer Platzwunde im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen zwei junge Männer in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind. Beide sollen etwa 20 Jahre alt sein. Sie waren mit dunklen Anoraks und Mützen bekleidet und etwa 1,75 und 1,80 Meter groß. Einer von ihnen fuhr ein orangenfarbenes BMX-Rad. Hinweise nimmt die Polizei unter 089/2910-0 entgegen.