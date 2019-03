8. März 2019, 18:49 Uhr Kriminalität Rentner bei Sex-Date ausgeraubt

Ein 72-jähriger Rentner wurde in seiner Wohnung von drei Unbekannten ausgeraubt. Er hatte sich über eine Dating-Plattform für Homosexuelle mit einem der Täter in seiner Wohnung verabredet. Der 17-Jährige brachte zwei weitere Jugendliche mit. Mit einem Teppichmesser und einem Nothammer bewaffnet, bestahlen sie den Rentner. Die Polizei konnte sie trotz Fahndung zunächst nicht fassen. Der Zugriff gelang rund zwei Wochen später: Beamte nahmen zwei Jugendliche fest, die versuchten, einen VW-Bus zu stehlen. Bei ihnen fand die Polizei das Mobiltelefon des Rentners. Weitere Ermittlungen führten die Polizei zum dritten Täter, der die Armbanduhr des 72-Jährigen bei sich hatte. Die Jugendlichen waren wegen verschiedener Delikte polizeilich bekannt und wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.