Kriminalität:Wie wird der Mensch zum Mörder?

Von Susi Wimmer

Ein riesiger Alu-Container hat sich im Dienstzimmer breit gemacht. Er wartet auf die Polizeiakten, die noch vernichtet werden müssen. Petra Sandles wuselt vergnügt zwischen Schreibtisch und Besuch hin und her und sprudelt schier über vor Zukunftsplänen. Sandles ist die ranghöchste Kriminalbeamtin in Bayern. Sie hat Mörder überführt, Salafisten verfolgt und für den Schutz von Barack Obama beim G7-Gipfel in Elmau gesorgt. Sie blickt auf eine steile Karriere zurück. Zuletzt, als Vizechefin des Landeskriminalamts (LKA), war sie vor allem Strategin. Vize-Chefin des LKA - in diesen Sphären wird die Luft normalerweise ziemlich dünn für Frauen. Deutschlandweit hat es bisher nur eine Handvoll Beamtinnen in eine derartige Spitzenposition geschafft. Ende des Monats sagt die 61-Jährige coronakonform der Polizei ganz leise Servus, und macht das, was viele ihrer männlichen Kollegen in diesem Alter nicht so leicht schaffen: loslassen.