9. November 2018, 18:14 Uhr Kriminalität Polizei schnappt Serieneinbrecher

Seit Mitte September haben Einbrecher mehrere Münchner Kleingärtner heimgesucht. Nun konnte die Polizei einen 29-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll in etwa 30 Fällen in Kleingartenanlagen die Unaufmerksamkeit der Anwesenden genutzt haben, um aus abgelegten Taschen deren Wohnungsschlüssel zu entwenden. Anschließend drang er in die Wohnungen ein und stahl dort Bargeld und Schmuck. Insgesamt entstand bei den Wohnungseinbrüchen ein Schaden von mehr als 100 000 Euro. Die Polizei konnte allerdings Spuren sicherstellen und den Wohnsitzlosen am Dienstag gegen 20 Uhr nahe dem Carl-Orff-Bogen festnehmen. Der Tatverdächtige habe versucht zu fliehen und bei seiner Festnahme starken Widerstand geleistet, heißt es im Polizeibericht. Dabei verletzte er auch die Polizisten. In dem Rucksack des 29-Jährigen wurden Teile der Beute gefunden. Der Mann ist wegen Wohnungseinbrüchen und Diebstählen vorbestraft, er war erst im Sommer aus dem Gefängnis entlassen worden. Nun sitzt er wieder in Haft.