18. Dezember 2018, 18:42 Uhr Kriminalität Einbrecher stehlen medizinische Geräte

Die Einbruchserie geht weiter. Ein Schwerpunkt ist der Münchner Stadtteil Bogenhausen. Doch diesmal hatten es die Einbrecher nicht auf Geld abgesehen. Aus einer Zahnarztpraxis an der Cosimastraße in Englschalking nahmen sie ein Ultraschallgerät und diverse andere zahnmedizinische Instrumente mit. Der Gesamtwert der Beute soll bei etwa 100 000 Euro liegen. Die schiere Größe der Beute lässt die Polizei vermuten, dass zum Abtransport ein größeres Auto oder ein Kleinbus verwendet wurde. Jetzt hoffen die Ermittler vom Kommissariat 52, dass irgendjemand etwas Verdächtiges beobachtet hat und sich unter Telefon 089/2910-0 beim Polizeipräsidium meldet. Die Täter waren im Zeitraum zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 7.35 Uhr, durch die Terrassentür in die drei Behandlungsräume der Zahnarztpraxis eingedrungen.