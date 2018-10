10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kriminalität Einbrecher nehmen Kleingärtner ins Visier

Mit einer neuen Masche machen Einbrecher die Stadt unsicher. Opfer sind in der Regel ältere Menschen, die einen Kleingarten abseits ihrer Wohnung haben. Dort halten der oder die Täter Ausschau nach abgestellten Handtaschen, während die Wohnungsinhaber ihre Beete und Sträucher gerade winterfest machen. Plötzlich ist dann die Tasche weg und mit ihr der Wohnungsschlüssel sowie Papiere, die Aufschluss über die Adresse der Wohnung geben. Bis die Opfer den Verlust bemerken sind, haben die Einbrecher schon zugeschlagen. Fünf derartige Taten wurden der Polizei seit Mitte September gemeldet. Der jüngste Einbruch der Serie datiert vom Dienstagvormittag. Während ein 84 und 74 Jahre altes Ehepaar auf der Parzelle an der Echardinger Straße in Berg am Laim werkelte, klaute ein Unbekannter den Autoschlüssel aus der Gartenlaube. Dann durchsuchte er das Auto und fand dort den Wohnungsschlüssel des Ehepaars. Nahe dem U-Bahnhof Westendstraße nahm er mehrere Tausend Euro Bargeld aus der Wohnung mit. Schon einmal hatten der oder die Täter Kleingärtner an der Echardinger Straße heimgesucht, außerdem in Moosach, Pasing und Untergiesing.