7. Dezember 2018, 18:57 Uhr Kriminalität Einbrecher erbeuten Geld und Wertsachen

Bei drei Einbrüchen haben Diebe am Donnerstag Wertsachen und Bargeld im Wert von insgesamt mehr als 150 000 Euro erbeutet. In Pasing hebelten Unbekannte am frühen Nachmittag die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Rohdestraße auf und stahlen Uhren und Schmuck im Wert von fast 100 000 Euro. Mit der gleichen Methode verschafften sich Einbrecher am Nachmittag Zugang zu einer Wohnung in der Agnes-Neuhauser-Straße in Schwabing. In der Helenenstraße in Trudering hebelten die Diebe die Wohnungstür einer Doppelhaushälfte auf und erbeuteten Schmuck, Münzen und Bargeld. Der Rottweiler im Haus konnte sie nicht abschrecken.