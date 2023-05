Von Christian Jooß-Bernau

Gegen die Schmerzen nimmt sie Ibuprofen. Eine Orthese stützt die Schulter. Alexa Jahn startet lädiert in den dritten Band der Grenzfall-Reihe. "In der Stille des Waldes" heißt er, aber dass dies kein Eichendorff-Gedichtband ist, ist auch zügig klar. Was hier auf den ersten Seiten in einer Baugrube am Rande des Tiroler Gnadenwaldes entdeckt wird, sind zwei Dachse. Ausgestopfte allerdings. In ihrem Bauch versteckt ein Säuglingsstrampler und eine blonde Locke. "Langsam wird mir das unheimlich", konstatiert einer der Arbeiter.

Anfang 2021 erschien der erste Band der zwischen Bayern und Tirol hin und her spielenden Reihe. Im Jahresrhythmus wurde nachgelegt, und am Ende von Band drei rutscht man gleich in die Leseprobe von Band vier, der Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Mit allen drei Romanen hat es Anna Schneider in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Davor hat die in Gauting lebende Autorin bereits drei Thriller für Jugendliche veröffentlicht und unter dem Pseudonym Anna Simons zwei Krimis um eine Gefängnisärztin. Anna Schneider liefert - und weiß, wie man den großen Erzählbogen über mehrere Romane konstruiert.

Das aktuelle Update: Alexa Jahn, übersiedelt von Aschaffenburg, arbeitet für die Kripo Weilheim, wohnt in Lenggries. Und knabbert am letzten Fall, an dessen Eskalation sie nicht unbeteiligt war. Im LKA Tirol sitzt derweil Bernhard Krammer am Schreibtisch. Beide wissen mittlerweile, dass sie Vater und Tochter sind. Alexa ist momentan eigentlich gar nicht im Dienst. Allerdings holen sie in Gestalt ihres Ex-Kollegen Jan nicht nur die amourösen Wunschträume der Vergangenheit ein, die sie eigentlich vergessen wollte. "Sie seufzte. Es half nichts." Jahn steht auch mit neuen Ergebnissen eines alten Falles vor der Tür, der einst zur Verurteilung eines Flüchtlings führte. Nur ist mittlerweile der Ex-Freund der Ermordeten verdächtig, obendrein verschwunden und schreibt ominöse Postkarten an seine Mutter. Zeit für Alexa und Jan, auf einer ausgedehnten Bergtour der Spur zu folgen.

Die Wallungen der Emotionen liegen hier wie beschriftete Folien über den Figuren

Dies bringt sie in die Nähe von LKA-Ermittler Krammer, der parallel im Umfeld eines Tierpräparators in finsteren Familientiefen stöbert. Über drei Bücher hat sich Sogkraft aufgebaut. Gerade auch weil die Sprache keinen nennenswerten gedanklichen Reibungswiderstand erzeugt. Der Schock der Erkenntnis kündigt sich hier leitmotivisch an: "Alexas Mund war plötzlich ganz trocken." Die Wallungen der Emotionen liegen wie beschriftete Folien über den Figuren: "Er kannte den direkten Weg zu ihrem Herzen, und es gelang ihr kaum, sich gegen die intensiven Gefühle zu wehren, die in ihr aufstiegen." Formuliert im angenehmen Modus des Ungefähren, wird die Liebe zur Liebelei, die die Ermittlungsarbeit nicht behindert, nur etwas koloriert.

So flott die parallel in alternierenden Kapiteln sich entwickelnden und noch unverbundenen Fälle sich aufbauen, liegt hier doch auch ein Konstruktionsproblem des Bands. Auflösung ist am Ende nur Zwischenetappe. Mit einer Fülle loser Enden steuert der Roman auf einen Cliffhanger zu. Die spannende Frage: Wird die Autorin es schaffen, diese noch sinnstiftend zu verknüpfen?

Eine Ahnung, dass hier ein bisschen zu flott erzählt wurde, bleibt nach der Lektüre. Ob es wirklich ein lobenswerter Ermittlungseinfall ist, Postkartenmotive endlich mit Poststempeldatum und Aufgabeort abzugleichen, sei dahingestellt. Einem Verdächtigen hinterherzulaufen und den ohnmächtigen, verletzten Kollegen liegen zu lassen, ist recht offensichtlich nicht die optimale Reaktion einer erfahrenen Polizistin. Und dann ist da noch das Feld der Fakten, auf dem es gerade deshalb gefährlich wird, weil Schneider immer versucht, hochauflösend zu erzählen: Die Stromstärke einer Autobatterie mag ausreichen, eine Türklinke so zu erhitzen, dass man sich die Hand verbrennt - auch hier wären noch Fragen offen. Lebensgefährliche Hochspannungseffekte und Ohnmacht löst aber selbst der findigste Bastler mit zwölf Volt nicht aus.

Anna Schneider: "Grenzfall. In der Stille des Waldes", Fischer, 423 Seiten, 12 Euro, Lesung: Mittwoch 24. Mai, Polizeipräsidium München Ettstraße 2, 18 Uhr