In den neuen Kriminalromanen von Martina Pahr, Felix Leibrock und Anna Schneider geht es teils brutal zu – ob im Schrebergarten, auf dem Königssee oder am Walchensee.

Von Sabine Reithmaier

Autoren von Regionalkrimis sind meist hervorragende Kenner ihrer Schauplätze. Allerdings ist dadurch kein Ort, kein See, kein Berg vor ihren mörderischen Fantasien mehr sicher. Je idyllischer die Gegend, desto brutaler die Verbrechen. Nicht einmal in Schrebergärten herrscht noch Frieden, jedenfalls nicht in Martina Pahrs Krimi „Nur die Wühlmaus war Zeuge“ (Emons).