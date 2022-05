So blicken Senioren auf den Krieg / Frühlingsfest geht zu Ende

Von Sven Loerzer

Als vor 77 Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende war, lagen Städte wie München in Trümmern, die Zahl der Todesopfer und Verwundeten war unüberschaubar, das Leid und Elend für Millionen von Menschen unermesslich. Bei alten Frauen und Männern, die diese Zeit selbst erlebt haben, wecken die Bilder von zerstörten Wohnhäusern, von getöteten und verwundeten Menschen, wie sie die Medien tagtäglich aus der Ukraine zeigen, schlimme Erinnerungen. Wie können die Menschen dort, wie konnten unsere Eltern und Großeltern das aushalten?

Was im Rückblick auf ein langes Leben nur eine Episode zu sein scheint, die sich überwinden lässt, macht offenbar auch keine Angst mehr. Zumindest sagen das eine Frau und ein Mann, beide über 90 Jahre alt, die in Seniorenheimen leben. Sehr klar beschreiben sie, wie furchtbar Krieg ist. Und doch haben sie keine Angst davor, sorgen sich nicht mehr um das eigene Leben (SZ Plus).

Wer mit ihnen spricht, erfährt viel davon, was Menschen anderen antun, aber auch, was Menschen alles überstehen. Und kann sich am Ende des Eindrucks nicht verwehren, dass Alter und Krieg etwas gemeinsam haben: Sie rauben einem die Zukunft. Der größte Unterschied aber ist: Krieg lässt sich stoppen.

"Die Lebenslust ist wieder da" Entspannte Atmosphäre, Großeltern mit ihren Enkeln im Fahrgeschäft und viele "erste Male": Zum Frühlingsfest auf der Theresienwiese kommen 320 000 Gäste - das sind mehr als noch 2019.

Neuer CSU-General soll bei Doktorarbeit abgeschrieben haben Martin Huber soll bei seiner Dissertation unsauber gearbeitet haben. Er sagt, er habe sie mit "bestem Wissen und Gewissen" geschrieben. Die LMU München soll sie nun dennoch prüfen.

Dokumentarfilmfest: Schwarzer kritisiert Selenskyj Die Feministin wünscht sich "nuanciertere Töne auch aus der Ukraine" - und verteidigt ihre Initiative zum offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Stadt lebt auf 12 000 Menschen ziehen bei der "Langen Nacht der Musik" von Lokal zu Lokal. Wohl selten war der Wunsch nach Live-Musik größer als nach zwei Jahren Pandemie.

