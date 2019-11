Auf der Kreuzung zwischen Heinrich-Wieland-Straße und Karl-Marx-Ring ist ein VW Caddy am frühen Dienstagmorgen mit solcher Wucht in einen Opel Kleinbus gerammt, dass der Kleinbus umkippte. Die vier Insassen wurden leicht verletzt und konnten selbst ins Freie klettern, nachdem der Busfahrer die Frontscheibe herausgedrückt hatte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war VW Caddy auf dem Karl-Marx-Ring stadteinwärts unterwegs gewesen. Der Fahrer habe zunächst vorschriftsmäßig an der roten Ampel gehalten, sei dann aber geradeaus losgefahren, als die Ampel für die Linksabbieger auf Grün schaltete. Er und seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Kreuzung musste für anderthalb Stunden teilweise gesperrt werden.