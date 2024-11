Für den Abriss und Neubau der Autobahnbrücken auf der A95 an der Anschlussstelle Kreuzhof sind in der Nacht auf Samstag sogenannte Behelfsbrücken angebracht worden. Die Montage am Beginn der Garmischer Autobahn zog sich bis in die Morgenstunden, auch den Samstag über wird auf der Baustelle noch gearbeitet. Die bestehenden Stahlbetonbrücken aus den 1960er Jahren, über die die vierspurige Autobahn verläuft, müssen abgerissen und neu gebaut werden. Durch die Provisorien soll der Verkehr in dieser Zeit aufrechterhalten werden.