Was hinter dem "Gerussia-Projekt" steckt

"Gerussia"-Fahne mit Reichsbürger-Symbolik auf dem Münchner Königsplatz: Dahinter steckt ein in Niederbayern lebender russischer Kreml-Propagandist.

Die Fahnen, die bei der Querdenker-Kundgebung am Siko-Samstag geschwenkt wurden, gehen auf einen in Bayern lebenden Verschwörungsideologen zurück. Der Verfassungsschutz beobachtet ihn als Reichsbürger.

Von Martin Bernstein

Auf der Fahne prangen die russischen Farben. Und die deutschen - diese allerdings auf den Kopf gestellt. Diagonal gehen sie ineinander über, darüber der Schriftzug: "GERUSSIA". Unter den vielen russischen Symbolen, die am Samstag auf der Friedensdemonstration der Querdenker-Szene zu sehen waren, war das das auffälligste. An mehreren Stellen im Demonstrationszug wehte die Flagge über den Köpfen der insgesamt mehr als 10 000 Teilnehmer. Was viele, die mitmarschierten, offenbar nicht wussten: Es ist die Fahne einer kremlnahen Gruppierung.