2. April 2019, 18:46 Uhr Kreisverwaltungsreferat Teilweise Entwarnung

Munitionslager in der früheren Bayernkaserne fast geräumt

Eineinhalb Monate nach dem Fund von großen Munitionslagern auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne gibt die Stadt nun ein wenig Entwarnung. Die seit 24. Februar geltende Sperrzone von 300 Metern Radius rund um die Fundorte des Sprengstoffs konnte am Dienstag aufgehoben werden. Allerdings könnten nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigers entlang der südlichen Grundstücksgrenze noch vereinzelt Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Die Räumarbeiten können allerdings nur bei Tageslicht stattfinden, deshalb hat das Kreisverwaltungsreferat nun eine neue kleinere Sperrzone verfügt. Sie hat einen Radius von 75 Metern und gilt von diesem Mittwoch, 3. April, an jeweils sonntags und mittwochs bis voraussichtlich 12. Juni. Dann ist das Betreten jeweils von 8 bis etwa 17 Uhr streng verboten.

Bei Bodenuntersuchungen im Vorfeld des Baustarts für ein neues Quartier auf dem Gelände der Bayernkaserne stießen Sprengstoffexperten am 22. Februar auf mehrere Flakstände und Munitionslager. Seither müssen knapp 150 Geflüchtete, die dort lebten, in anderen Gebäuden untergebracht werden. Die Unterkünfte liegen teils in völlig anderen Stadtteilen. Der ebenfalls auf dem Gelände befindliche Kälteschutz war von der Räumung nicht betroffen, da sich die Obdachlosen ohnehin dort tagsüber nicht aufhalten dürfen.