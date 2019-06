28. Juni 2019, 18:56 Uhr Kreisverwaltungsreferat Bürgerbüros haben länger geöffnet

Neuer Ladenschluss im Kreisverwaltungsreferat: Die oftmals überlasteten Bürgerbüros, in denen unter anderem Ausweise und Meldebescheinigungen beantragt werden können, haben von kommenden Montag an länger geöffnet. Konkret: Montags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8.30 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. Damit sind die Schalter pro Woche sechs Stunden länger zugänglich. Die Neuregelung ist auf Dauer angelegt und gilt sowohl für die Zentrale an der Ruppertstraße als auch für die fünf Außenstellen. Spontanbesuche sind nur noch in abgespecktem Umfang möglich: für Meldebescheinigungen, Haushaltsbescheinigungen, Übermittlungssperren, Melderegisterauskünfte und Führungszeugnisse.

Für alle anderen Behördengänge, also auch für neue Pässe oder Ausweise, muss ein Termin vorab gebucht werden - entweder online unter www.buergerbuero-muenchen.de, telefonisch unter der Servicenummer 233-96000 oder unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115. Im Internet lohnt es sich, mehrmals und vor allem auch frühmorgens nachzusehen - viele Terminangebote des KVR erfolgen kurzfristig. Mit den neuen Öffnungszeiten endet die seit April laufende Übergangsphase, in der zum Abbau des Bearbeitungsstaus Spontanbesuche wieder grundsätzlich möglich waren.