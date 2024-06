Überlebenschancen erhöhen:Was Menschen mit Krebserkrankung essen sollten

Von Nicole Graner

Gummibärchen sind seine süße Leidenschaft. Und Schokolade. „Da kann ich mich einfach richtig reinlegen“, sagt der 54-Jährige. Gerade sitzt der Mann mit seinen raspelkurzen Haaren in der neuen Zentralen Interdisziplinären Chemotherapieeinheit (ZIC) des Comprehensive Cancer Center München (CCCM) am Klinikum rechts der Isar – in einem bequemen Sessel mit kleinem Schreibtischchen. Am mobilen Infusionsständer hängt ein durchsichtiger Beutel. Seine Chemotherapie-Infusion läuft in der Tagesklinik für mehrere Stunden durch dünne Schläuche in seinen Körper. Tropfen für Tropfen.