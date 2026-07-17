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Jutierhalle im Münchner KreativquartierVom Kulturreferenten zum Projektleiter – der neue Job von Jürgen Enninger

Lesezeit: 4 Min.

Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Künstlerinnen und Künstler in die Jutierhalle (links) einziehen. Die Tonnenhalle (rechts) wird erst in zwei Jahren fertig sein.
Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Künstlerinnen und Künstler in die Jutierhalle (links) einziehen. Die Tonnenhalle (rechts) wird erst in zwei Jahren fertig sein. Robert Haas

Jürgen Enninger soll die Jutierhalle im Kreativquartier zum Leuchtturm machen. Nur eines fehlt ihm noch: ein Baustellenhelm. Was hinter einer der spannendsten Kulturbaustellen Münchens steckt.

Von Michael Bremmer

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Nein, an seinem neuen Arbeitsplatz war er bisher nicht. Und aktuell ist auch sein Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben: Jürgen Enninger, zuletzt Kulturreferent der Stadt Augsburg, kehrt im August zur Stadt München zurück. Er wechselt in das Kulturreferat und wird dort zunächst für zwei Jahre für die Jutierhalle im Kreativquartier zuständig sein.

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