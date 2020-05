Endlich ist für Gastronomen ein Fahrplan in Sicht. Aber Gäste empfangen wird noch lange nicht so unkompliziert möglich sein, wie es vor Corona der Fall war. Momentan machen die Besitzer der Bars, Restaurants und Cafés, die in normalen Zeiten das gesellschaftliche Leben bereichern, das, was sie am besten können: kreativ sein. Wege finden, um mit den Gästen in Kontakt zu bleiben. Über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Wiedereröffnung nachdenken. Statt der Tür das Fenster öffnen und Speisen herausreichen, mit dem Foodtruck oder mit dem Lastenrad vorfahren. Zimtschnecken und Brot verkaufen, statt Frühstück servieren. Um diese Angebote zu bündeln, hat die SZ eine Online-Karte entwickelt: Auf sz.de/muenchen-bringts finden Sie, wonach Sie suchen. Und unterstützen damit eine gebeutelte Branche. Hier ein paar Beispiele.

