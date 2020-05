Zum Beitrag "Die beste Zeit, um einen Imagefilm zu drehen" vom 4. Mai (aus der Reihe "Kreativ in der Krise"):

Liebe München-Redaktion der SZ, eigentlich eine schöne Idee, dass in der SZ kreative Ideen in der Corona-Situation vorgestellt werden. Der Beitrag vom 4. Mai, in dem über einen Videofilmer berichtet wird, der jetzt seine Leistungen verschenkt, stößt mir - als selbständigem Fotografen - allerdings ziemlich auf. Es ist weder ungewöhnlich noch originell, dass ein junger Kreativer sich so erste Referenzen verschafft. Es ist aber schon in normalen Zeiten fragwürdig.

In der jetzigen Situation, in der die meisten Soloselbständigen vom Staat im Stich gelassen werden, halte ich es erst recht für kontraproduktiv, professionelle Leistungen kostenlos anzubieten. Das gilt auch dann, wenn die Kunden aus einer Branche kommen, die selbst unter der Krise leidet. Man nimmt sich selbst und seinen Kollegen noch die letzten Verdienstmöglichkeiten. Es wundert mich daher sehr, dass die SZ dies als positives Beispiel darstellt.

Zudem gibt es in der aktuellen Situation für Selbständige viel kreativere Möglichkeiten, als die eigenen Leistungen zu verschenken: etwa zu vereinbaren, dass das Honorar erst nach überstandener Krise fällig ist. Man könnte bei Auftraggebern aus der Gastronomie vielleicht auch darüber nachdenken, sich einen Teil des Honorars in Verzehrgutscheinen auszahlen zu lassen. Auch in Krisenzeiten nicht einfach auf ein Honorar zu verzichten, trägt dazu bei, dass der Wert kreativer Leistungen geschätzt wird und Unternehmen auch in Zukunft bereit sind, dafür ein angemessenes Honorar zu zahlen.

Nein, ist es ist auch kein "kleines Win-Win", wenn statt eines Honorars der Name des Autors oder Künstlers bei einer Veröffentlichung genannt wird. Denn dies ist auch bei bezahlten Aufträgen üblich. Ich selbst arbeite als Fotograf, so wie der vorgestellte Videofilmer, für kleine und größere Unternehmen. Meinen Kunden biete ich in der Krise individuelle, kreative und nachhaltige Lösungen an, von der beide Seiten etwas haben. Das ist dann eine echte Win-Win-Situation. Klaus D. Wolf, München