Adrian Missy (links), Jennifer Waag und Nicolas Mercier wollen die App möglichst schnell auf den Markt bringen. Dann, so ihre Hoffnung, könnten auch Oma und Opa im Altersheim am Family-Chat teilhaben.

Die Welt vernetzt sich unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie schneller als je zuvor. Alle streamen, skypen, posten rund um die Uhr. Alle? Nein, es gibt Menschen, die sind durch die Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen einsamer als je zuvor. Denn gerade viele Ältere haben es nicht gelernt, mit den sozialen Netzwerken umzugehen. Für sie haben Jennifer Waag, Nicolas Mercier und Adrian Missy eine Lösung: Roodle, die Verbindung zwischen digitaler und analoger Welt.

Die Großmutter von Nicolas Mercier ist am 10. März ins Altenheim gezogen. "Vier Tage später folgte die Schocknachricht für uns: Oma bleibt zur Sicherheit hinter verschlossenen Türen", sagt der Fotograf, Webdesigner und Gründer. Der einzige Weg zur Kommunikation war jetzt das Telefon. Doch was wäre, dachte sich der Enkel, wenn Oma einen Newsfeed erhielte - aber eben ausgedruckt und direkt per Post ins Altersheim geliefert? Dieser Gedanke war für die drei Münchner, alle Anfang 30, Anlass, ihre Idee, die sie schon vorher gemeinsam entwickelt hatten, jetzt möglichst schnell voranzutreiben.

Das Vorhaben: eine App auf den Markt bringen, in der Familien oder Freunde unkompliziert regelmäßig Fotos, Videos und kleine Texte hochladen können. Die Betreiber der App stellen die Einsendungen dann zusammen, drucken sie als Magazin aus und schicken es an die Oma im Seniorenheim, die Eltern in einer anderen Stadt oder den Onkel in der Ferne. Das "Rudel" bleibt damit in Verbindung. Erinnerungen werden geteilt, auch ohne Smartphone.

"Etwas in den Händen zu halten, ist doch immer noch wertvoller als die hundertste Whatsapp-Nachricht", sagt Jennifer Waag. Sie arbeitet hauptberuflich beim Goethe-Institut. Ihre inzwischen gestorbene Lieblingstante lebte ein paar Hundert Kilometer entfernt, "ich wäre froh gewesen, hätte ich damals schon mehr mit ihr teilen können, als es am Telefon möglich war".

Großeltern, Eltern, Geschwister, Hochzeitspaare, Geburtstagskinder, Studenten im Ausland - sie alle können mit Roodle ihre Erinnerungen austauschen und verewigen. "Das erspart das mühsame Einsammeln und Aussortieren der Fotos im Nachhinein", sagt Waag. "Und viel zu oft landen doch all die schönen Schnappschüsse von einmaligen Momenten nur in einer Cloud, auf einer Festplatte oder verschwinden in der Datenflut der Zeit."

Ein Teil von Nicolas Merciers Verwandtschaft lebt in Frankreich. Adrian Missy ist mit einer Amerikanerin liiert und lebt auf zwei Kontinenten - so wie den beiden Münchnern geht es heutzutage vielen Familien. Anstatt ihre Enkel nur an Weihnachten oder am Geburtstag zu sehen, könnten Großeltern mit dem Magazin regelmäßig an deren Leben teilhaben. "Was unter jungen Leuten ganz normal ist, dass man seinen Alltag übers Smartphone mit Freunden teilt, wäre dann auch für die Älteren möglich", sagt Waag. "Sie könnten Fotos von ihrer Tochter im Büro sehen, den Enkel mit seiner neuen Gitarre oder die Enkelin, die stolz auf ihre neueste Kuchenkreation ist." Gerade jetzt, in der Corona-Isolation, hätten sie viel mehr Anteil am Familienleben, "und es gäbe ganz nebenbei noch Gesprächsstoff fürs nächste Sonntagstelefonat".

Das Ganze funktioniert so: In der Roodle-App eröffnet ein User eine Gruppe und lädt mit einem individuellen Code unbegrenzt weitere Mitglieder ein. "Wie bei einem Gruppenchat, mit dem Unterschied, dass hierbei gleichzeitig gedruckte Erinnerungen für die Ewigkeit entstehen", sagt Jennifer Waag. Die Familie entscheidet, wie oft das Magazin im Briefkasten von Oma, Papa, Tante oder Großonkel landet: einmal pro Woche, zweimal im Monat oder auch zwölf Mal im Jahr.

Bezahlt wird das Ganze einmalig oder als Abo. Wer das Roodle eröffnet, ist der Administrator der Gruppe. Der Inhalt wird aber von der ganzen Gruppe gemeinsam erstellt und kann noch bis zum Magazindruck verändert werden.

Die Idee ist ausgereift, sagt Waag, das Design steht, ein Teil ist auch schon programmiert (siehe roodle.app). Was fehlt, ist die Finanzierung. Denn die drei Gründer brauchen einen zweiten Programmierer, einen Juristen, der das Projekt ganz genau auf Datensicherheit abklopft, einen hochwertigen Drucker und jede Menge Briefumschläge und Marken. Alles soll in München hergestellt werden. Jetzt haben sie über www.startnext.com/roodle ein Crowdfunding gestartet und suchen Abonnenten. Interessenten bezahlen zunächst noch nichts, sie geben nur ein Kaufversprechen ab. Das Geld wird erst abgerufen, wenn das erste Heft gedruckt ist.

"Anfangs werden wir die Magazine vermutlich selbst eintüten und verschicken", sagt Waag und lacht. Die Hoffnung der drei ist aber, dass sie, wenn es erst einmal angelaufen ist, schon bald ein paar Minijobber anstellen können.