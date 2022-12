Seit 1964 rollen Panzer über die Allacher Testrecke des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann (KMW) an der Ludwigsfelder Straße. Baurechtlich genehmigt ist die Anlage bislang nicht, doch das soll sich jetzt ändern: Von Mittwoch, 28. Dezember, bis Freitag, 27. Januar, liegen die Unterlagen zum Genehmigungsverfahren für die Panzerteststrecke öffentlich aus. Einsehbar sind die Pläne sowohl im Internet im Münchner Stadtportal auf der Seite des Referats für Klima- und Umweltschutz (RKU) als auch direkt bei der Behörde an der Bayerstraße 28a.

Der Bezirksausschuss Allach-Untermenzing hat in seiner jüngsten Sitzung bereits vorab Stellung bezogen: Die Lokalpolitiker wollen, dass die Strecke an Samstagen überhaupt nicht genutzt wird und stattdessen Ruhe herrscht. Und sollte das "aus unabweisbaren, betrieblichen Gründen" nicht möglich sein, müssten die Betriebszeiten "zumindest auf 10 bis 18 Uhr an maximal zehn Samstagen im Jahr" beschränkt werden - mit einer Information der Nachbarn im Voraus. Der Antrag des Unternehmens hingegen sieht Zeiten von 7 bis 20 Uhr vor - an allen Arbeitstagen von Montag bis Samstag.