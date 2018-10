11. Oktober 2018, 16:58 Uhr Krankheiten Münchner Tierarzt infiziert sich mit West-Nil-Virus

In der zweiten September-Hälfte ist ein Münchner Tierarzt am West-Nil-Fieber erkrankt - nach dem Kontakt mit dem Kadaver eines Bartkauzes.

Seine Erkrankung ist die erste nachgewiesene Übertragung vom West-Nil-Virus auf einen Menschen innerhalb Deutschlands.

Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika und kommt bisher hauptsächlich in Südeuropa vor.

Von Christian Sebald

In der zweiten September-Hälfte ist ein Münchner Tierarzt am West-Nil-Fieber erkrankt - er ist der erste entsprechende Krankheitsfall in Deutschland. Der Mann, der in einem Labor arbeitet, hatte wenige Tage zuvor den Kadaver eines Bartkauzes aus dem Wildpark Poing untersucht, der an dem West-Nil-Virus verendet war. "Die Übertragung passierte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den direkten Kontakt, den der Tierarzt mit Körperflüssigkeiten des Vogels hatte", sagte ein Sprecher des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL); dieses ist unter anderem für die Überwachung von Tierkrankheiten zuständig. Der Mann ist längst wieder genesen. Seine Erkrankung ist die erste nachgewiesene Übertragung von West-Nil-Virus auf einen Menschen innerhalb Deutschlands. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist bisher nicht bekannt.

Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika und kommt bisher hauptsächlich in Südeuropa vor. Erst im August 2018 schaffte es den Sprung über die Alpen. In Deutschland wurde es erstmals Ende August nachgewiesen - im Kadaver eines Bartkauzes aus einem Tiergehege in Halle an der Saale. Vögel stellen die Hauptwirte des Erregers dar. Grundsätzlich können sich aber auch Menschen infizieren. Der Hauptweg sind beim Vogel wie beim Menschen Mückenstiche. Die Infektionen verlaufen allerdings meist harmlos. Ungefähr 80 Prozent der Infizierten verspüren überhaupt keine Krankheitssymptome. Die anderen 20 Prozent leiden einige Tage lang an Fieber oder anderen grippeähnlichen Erscheinungen. Nur in Einzelfällen, vor allem bei älteren Menschen mit Vorerkrankungen, könne ein "schwerer, hoch fieberhafter Krankheitsverlauf mit einer Gehirnhautentzündung auftreten", teilte das LGL mit. In seltenen Fällen könne die Erkrankung sogar tödlich enden.

Auch bei Vögeln bleiben West-Nil-Infektionen meist symptomlos. Einzelne Arten wie Käuze sind aber hoch empfänglich für den Erreger und verenden deshalb rasch an ihm. Das LGL rät deshalb, tote Vögel, aber auch andere tote Tiere in der freien Natur, grundsätzlich nicht anzufassen. Im Fall einer Häufung von toten Vögeln sollte man außerdem das zuständige Veterinäramt verständigen. Menschen, die wie Tierärzte beruflich mit Vogelkadavern zu tun haben, rät das LGL dringend, den entsprechenden Arbeitsschutz einzuhalten.

Die Wahrscheinlichkeit, sich durch einen Mückenstich mit dem Virus zu infizieren, stuft die Behörde derzeit als sehr gering ein. Der Grund ist, dass trotz der spätsommerlichen Temperaturen die Mückensaison längst vorbei ist, es sind kaum noch Mücken unterwegs. Das Gesundheitsreferat der Stadt München rief die Bevölkerung am Donnerstag gleichwohl dazu auf, bei Ausflügen in den Wildpark Poing oder in dessen Umgebung auf einen ausreichenden Mückenschutz zu achten.

Bisher kam es vor allem in Südeuropa zu saisonalen Ausbrüchen und vereinzelten Übertragungen des Erregers. In diesem Jahr wurden laut LGL allerdings deutlich mehr Erkrankungen gemeldet, unter anderem auch aus Norditalien. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten gab es bislang europaweit 1317 Infektionen mit dem West-Nil-Virus, 142 davon endeten tödlich.