TruderingBaukran stürzt auf Haus

Die Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.
(Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Aus bisher unbekannten Umständen ist am Freitagnachmittag ein Baukran hinter der katholischen Kirche St. Franz Xaver umgestürzt. Verletzt wurde dabei nach ersten Angaben niemand.

Im Münchner Stadtteil Trudering ist am Freitagnachmittag ein Baukran umgefallen und auf ein Haus gestürzt. Verletzt wurde nach ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war am Freitag noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Ermittlungen übernimmt bei solchen Ereignissen das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

Das Unglück ereignete sich in der Gartenstadt Trudering, hinter der katholischen Kirche St. Franz Xaver, zwischen Sonnenspitz- und Hochkönigstraße. Den ersten Angaben zufolge sei der Kran auf einem Privatgrundstück für einen Neubau im Einsatz gewesen und im hinteren Teil der Baustelle gestanden. Von dort sei er aus bislang ungeklärten Umständen nach vorne gekippt und auf ein Wohngebäude gestürzt; auch eine Garage sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

