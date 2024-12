Glockengeläut kündigte am Sonntagnachmittag die Ankunft finsterer Gestalten in der Münchner Innenstadt an: Die Teilnehmer des Krampuslaufs begaben sich wieder zum Start. Eingehüllt in zottelige Kostüme, mit zähnefletschenden Masken auf dem Kopf und Gebimmel an den Hüften machten sich rund 350 Männer und Frauen aus 22 Brauchtumsgruppen auf den Weg durch die Sendlinger Straße, hinab ins Rosental, am Viktualienmarkt vorbei bis zum Alten Rathaus. Im Schlepptau hatte die Horde wie jedes Jahr einen Nikolaus, als dessen Begleiter die Krampusse seit Jahrhunderten im Alpenraum unterwegs sind und die nicht ganz so braven Kinder erschrecken. In München ist der Brauch seit 1740 belegt.