Eine 29-jährige Frau ist in Krailling tot aufgefunden worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach verständigten Anwohner die Beamten, nachdem sie am Samstag gegen 14 Uhr einen blutenden Mann in der Gautinger Straße gesehen hatten.