Eine 29-jährige Frau ist in Krailling am Samstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach verständigten Anwohner die Beamten, nachdem sie gegen 14 Uhr einen blutenden Mann in der Gautinger Straße gesehen hatten.

Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei den Angaben nach die tote Frau. „Sie war offenbar gewaltsam ums Leben gekommen“, so die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der Toten um die Ehefrau des 36-jährigen Tatverdächtigen. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Eheleute stammten aus Jemen, so die Polizei. Die sechs Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren wurden in die Obhut des Jugendamtes Starnberg gegeben.

Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Biergarten der Kraillinger Brauerei in der Nähe des Tatorts. (Foto: Christian Deussing)

Anwohner zeigten sich geschockt. „Es ist furchtbar, was passiert ist“, sagte am Sonntag eine Nachbarin. Ihren Schilderungen zufolge hatte es zwischen den Eheleuten öfter lautstarken Streit gegeben. Die Familie habe mit sechs Kindern auf engstem Raum im ersten Stock gewohnt. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft berichtete, dass die Familie erst im März in das Haus eingezogen sei.

Zur Tatwaffe macht das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bisher keine Angaben. Man warte noch die Vorführung des mutmaßlichen Täters vor einem Haftrichter am Sonntag ab, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nord. Man hoffe auch, bald das Motiv des Verbrechens in Krailling herauszufinden. Die Staatsanwaltschaft München II hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um die näheren Todesumstände der 29-jährigen Frau zu klären.

Nach stundenlanger Spurensicherung am Tatort wurde am Abend auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der über dem Anwesen und der Umgebung kreiste, zu dem auch der Biergarten der Kraillinger Brauerei gehörte. Es seien von oben Fotos gemacht worden, was bei der Spurensicherung von Kapitalverbrechen üblich sei, erläutert die Sprecherin des Polizeipräsidiums.