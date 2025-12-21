Allein schon der optische Industrie-Charme des Zeniths mit seiner imposanten Stahlkonstruktion bietet den Düsseldorfer Elektro-Pionieren Kraftwerk eine maßgeschneiderte Kulisse für die aktuelle Multimedia-Tour. Darum ist es nur folgerichtig, wenn die Band um Ralf Hütter, dem einzig verbliebenen Gründungsmitglied, das leere Zenith auch in den beeindruckenden Visuals zur Show zeigt.

Weit vor der eigentlichen Bühne steht die Band dann in jener kurzen Videosequenz inmitten der leeren Werkshalle, nachdem begleitend zum Stück „Spacelab“ zuvor zu sehen war, wie ein Raumschiff in München landete. Während des Konzerts ist das Zenith allerdings ausverkauft, was einmal mehr bedeutet, dass nicht alle Zuschauer Platz in den vorderen Reihen der Halle finden, wo das audio-visuelle Gesamtkunstwerk Kraftwerk nicht nur mit seinen mittlerweile schon legendären Visuals beeindruckt, sondern wo die dort stehenden Zuschauer auch mit einer angemessen guten Akustik verwöhnt werden.

Hier füllt der Klang nicht nur den Raum, hier wird der Klang selbst zum Raum. Wer indes nicht im vorderen Bereich steht, kann solchen Klangraum allerdings nicht einmal erahnen. Trotzdem zeigen sich die Fans auch in den hinteren Reihen begeistert von einem Konzertprogramm, das eben nicht nur die größten Hits der Band inklusive „Autobahn“, „Das Model“ und „Die Roboter“ reproduziert, sondern diese neu gemixt als Teil eines 135-minütigen Kunstwerks aufbereitet.

Passend zur bevorstehenden Weihnacht spielen Kraftwerk neben ihren eigenen Meisterwerken auch ein Stück des 2023 verstorbenen japanischen Komponisten Ryūichi Sakamoto, nämlich „Merry Christmas Mister Lawrence“ aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Spielfilm mit David Bowie. „Seitdem sind wir Freunde für immer“, sagt Ralf Hütter, nachdem er davon erzählt hat, wie Kraftwerk Sakamoto 1981 zum ersten Mal begegnete, und wie dieser später Kraftwerks „Radioaktivität“ ins Japanische übersetzte.

Mit solcher Einlassung verlässt Hütter seine Rolle als anonymer Teil einer Menschmaschine, als welche sich Kraftwerk sonst geradezu Roboter-artig präsentiert. Offensichtlich ist ihm die Freundschaftsbekundung so wichtig, dass er für diesen einen Moment mit der Tradition bricht, Kraftwerk-Konzerte unmoderiert zu belassen. Dann spielt die Band Sakamotos Komposition, die zunächst wie auch von ihm einst so gespielt als Klavierstück erklingt, das aber bald schon ganz im Sinne Kraftwerks elektronisch angereichert wird. Diese wunderbare Musik zelebriert Kraftwerk wohlgemerkt ganz ohne Visuals, sieht man einmal von den Leuchtstreifen auf den Overalls der vier Bandmitglieder ab.