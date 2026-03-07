Man muss das verstehen, diese Angst junger Bands vor teilbestuhlten Konzerten. Denn auf den Sitzen sitzen nicht die, die nicht stehen können, sondern die, die sitzen wollen. Die Es-sich-Bequem-Macher. Stimmungsbremser. Die im Geiste alten. Die Gegenteile von jenen Ungestümen, die bei der Band Kraftklub seit 2014 das große Feiervorbild sind: „Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt.“ Das klingt niedlich und gefährlich zugleich, denn sie ist „ein bisschen verrückt“, „blutverschmiert, gut frisiert“, hat „Fäuste wie Stahlbeton“ und „ein Ego wie Donkey Kong“. Also, so wird gefeiert bei Kraftklub: „Hey, Randale, Randale, Randale“, die schwarzen Fahnen schwingen, und die Menge rastet aus.