Wird München zur reinen Schlafstatt für Reiche, weil sich Normalverdienende die Mieten nicht mehr leisten können? Wird es eine Stadt ohne Subkultur, weil es keine Kneipen mehr gibt und andere Räume, in denen junge Künstler sich ausprobieren und die Menschen feiern können, ohne dass sich jemand über den Lärm beschwert? Die Krachparade will sich gegen diese Entwicklung stemmen, die schon relativ weit fortgeschritten ist. Am Donnerstag hat die Initiative „Mehr Lärm für München“ wieder ihre Krachparade ausgerufen, eine Demo mit viel Musik, Tanz, Feierlaune - aber eben mit einem ernsten Hintergrund.

„Lärm an Christi Himmelfahrt: Die Krachparade verkündet den ersten lauten Feiertag in Bayern“ ist die Kundgebung überschrieben. Tausende Menschen, die meisten von ihnen jünger, haben sich am Nachmittag auf der Theresienwiese versammelt, von wo aus dann der Umzug durch die Innenstadt startete. Auf den Lastwagen stehen Sprüche wie „Lärmschutz? Wie wärs mit Mieterschutz?“. Die jungen Menschen sind teils gekleidet wie früher die Teilnehmer der Love Parade.

Mit den mit üppigen Soundanlagen ausgestatteten Lastwagen und den daneben fröhlich hüpfenden Menschenmassen erinnert die Krachparade ein bisschen an die Raves der Neunziger- und Nullerjahre. Hier wird Spaß mit einer nicht so spaßigen Botschaft verbunden. Diese lautet zusammengefasst: In München regiert das Geld, wer keines hat, hat still zu sein.

„Wir kämpfen für eine Subkultur, die atmen darf“, ruft die Sprecherin der Krachparade, Julia Richter, ins Mikrofon. Es herrsche Frust über eine Stadt, die Kultur vergisst, wenn sie nicht ins Konzept passt und in der alles, was nicht profitabel sei, verschwinde. Als negatives Beispiel nennt Julia Richter unter anderem die Feierlichkeiten zum nächsten Jahreswechsel in der Fußgängerzone, in der ein privater Veranstalter eine „Silvestermeile“ einrichtet, die 40 Euro Eintritt kostet. „40 Euro Eintritt für den öffentlichen Raum“, empört sich Richter.

München soll nicht nur den Unternehmensberatern gehören, das finden jedenfalls die Teilnehmer der Krachparade. (Foto: Catherina Hess)

Die Teilnehmer fordern nicht nur Freiräume, wo sich das soziale Leben entfalten kann, dazu braucht es auch günstige Mieten. „Wir brauchen kreative Köpfe und nicht mehr Unternehmensberater und Techies in München“, sagt Richter. Und es wird dann richtig laut, die Bässe dröhnen, die Trommelfelle vibrieren. Das Ende der Versammlung auf der Theresienwiese hat die Stadt für 22 Uhr festgelegt - aus Lärmschutzgründen.