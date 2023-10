Von Karl-Heinz Peffekoven

Neuerdings hat Peffekovens guter Freund aus Peru immer wieder mal einen Geheimtipp an der Hand. Er sagt dann "Lass uns mal Cervezas nehmen, Karl-Heinz, ich kenne da so ein Lokal", und meinte diesmal das Koya am Rande der Maxvorstadt. Seit einigen Jahren nämlich ist die von vielen Kulturen geprägte und sehr gute Küche seiner Heimat auch in München angekommen, und immer mehr peruanische Restaurants eröffnen. Cervezas, Biere, kann man dort auch nehmen, freilich meist Münchner, aber das ist natürlich nur ein Codewort für das Eigentliche, nämlich ein ungewohntes und, mit etwas Mut, herrliches Essenserlebnis.