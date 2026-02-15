Mal so richtig aus sich raus und in eine völlig andere Persönlichkeit rein gehen? Genau dazu ist höchstwahrscheinlich dieser Fasching / Karneval erfunden worden. Unverzichtbarer Bestandteil der sogenannten fünften Jahreszeit: die Verkleidung. Von der minimalistischen roten Clownsnase bis zum opulenten Ganzkörperornat ist dabei alles geboten, je nach Motivation und Geldbeutel. Fröhlich-fatalistische Charaktere kommen mit wenig bis gar nichts aus („Ich gehe als Badewanne – und lass‘ mich voll laufen“), Perfektionisten können sich dagegen in Details verlieren, Sekundärliteratur wie „Knaurs Kostümbuch – Die Kostümgeschichte aller Zeiten“ oder „Lexikon der Mode. Drei Jahrtausende europäischer Kostümkunde“ wälzen, um dann bei der Motto-Party auch wirklich glänzen zu können.

Solche Tipps und natürlich die entsprechende Klamotte dazu findet der Münchner Faschingsfreund sei Jahr und Tag, genauer gesagt seit 1950, in Schwabing bei Kostüme Breuer in der Hohenzollernstraße. Wer hier im Untergeschoss nichts findet, dem ist im Hinblick auf Verkleidung nicht mehr zu helfen, denn zur Auswahl stehen sage und schreibe 20 000 Kostüme. Wie viel es ganz genau sind, kann auch die Chefin Stephanie Schubert nicht sagen: „Zum Glück müssen wir nicht zählen.“

Immer wieder beliebt ist die Verkleidung als Asterix. (Foto: Stephan Rumpf)

Ist auch wirklich nicht nötig, denn schon auf den ersten und zweiten Blick stellt der Besucher fest: Hier gibt‘s ja echt alles! Und das nicht kunterbunt durcheinander, sondern perfekt sortiert: hier Kaiser und Könige, dort Neandertaler, Wikinger, Römer, Griechen, Ägypter und weiter zu Mittelalter, Barock, Rokoko, Biedermeier und quer durchs vergangene Jahrhundert. Abendkleider, Trachten, Glitzer & Glamour: alles da, auch als angehender Astronaut, Darth Vader oder Chewbacca wird man hier fündig.

Die Ritterrüstung samt Schwert steht nicht zur Dekoration herum, wie die Chefin erzählt: „Die hat sich neulich ein Lehrer für eine Unterrichtsstunde ausgeliehen. Und ein Büttenredner hat sich auch mal rein gezwängt.“ Ritter waren damals offenbar ein gutes Stück schmaler als unsereins heute: „Mehr als Konfektionsgröße 46 oder 48 sollte man da nicht haben“, empfiehlt Schubert. Und ein bisserl Geld muss man auch mitbringen: Die Leihgebühr für vier Tage Ritterrüstung liegt bei 300 Euro.

Wild geht es zu im Fasching, wenn diese Masken zum Einsatz kommen. (Foto: Stephan Rumpf)

Leih-Kostüme gibt es in sechs Preiskategorien: Krankenschwester oder Cowboy wird man schon mit 49 Euro, für ein 20er- oder 70er-Jahre-Kostüm sind 99 Euro fällig, für ein Piloten-Ensemble muss man 169 Euro hinlegen, ein aufwendiges Biedermeier- oder Rokoko-Gewand schlägt mit 299 Euro zu Buche, ein König-Ludwig-Dress mit allen Accessoires kostet leihweise 399 Euro, und das All-Inclusive-Paket mit Beratung und Maßanpassung liegt bei 990 Euro. Im Outlet gibt es derweil auch Kauf-Kostüme zwischen fünf und 99 Euro. Wobei es wohl nicht wenig Leute gibt, die richtig Geld ausgeben für ein stimmige und zugleich originelle Verkleidung, sagt Stephanie Schubert: „Neulich war ein Paar da, die sind zum Karneval nach Venedig, wurden dort mit der Gondel abgeholt.“ Klar, da will man mehr tragen als nur eine Clownsnase. Ansonsten beobachte sie einen Trend zu den Themen „Magic, Fantasy, Black Forrest, Waldfeen und Waldläufer“.

Die Hochsaison beginne Anfang Januar, Smoking und Frack seien in der Ballsaison schon seit November gefragt, auch das Thema Wien gehe immer gut. Faschings-Freak Markus Söder sei noch nicht da gewesen, dafür aber Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die sich für den Veitshöchheimer Fasching hier ein Suffragetten-Kostüm ausgeliehen habe. Ansonsten lebe man außerhalb der Faschingszeit vor allem vom Bedarf der Laienschauspielgruppen und den Motto-Parties der einschlägigen Event-Agenturen.

Zum Veitshöchheimer Fasching lieh sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner ihr Sufragetten-Kostüm bei Breuer aus. (Foto: Daniel Löb/dpa)

Stilgerecht japanisch ausgestattet zu einem Motto-Abend präsentieren sich Normen und Stefanie. (Foto: Stephan Rumpf)

Eine solche hat am Samstagvormittag auch Normen und Stefanie zum Kostümverleih nach Schwabing geführt. Samurai meets Geisha heißt es auf der Einladung für den Rosenmontag – kein Problem für die Verkleidungs-Profis: zwei gezielte Griffe in den Kleiderständer, und schon trägt die Dame ein bodenlanges rot-geblümtes Kleid und der Herr ein leuchtend blaues Gewand mit goldenen Ärmeln. „Sehr mondän. Aber cool“, findet die Gattin ihren Samurai. Der ist noch ein bisschen unschlüssig: „Und was macht man mit den langen Ärmeln?“ Einfach runter hängen lassen, sagt die Expertin. Die Dame im rot Geblümten fragt sich derweil: „Gibt‘s nen Geisha-Gürtel?“ Ach ja, der Samurai braucht auch noch was, um seinen Umhang zu bändigen: Es wird ein gar güldener Obi – macht schwer was her, der breite Bauchbinder.

Beim Blick in den Spiegel erzählt Normen dem Reporter: „So was hab‘ ich vor 30 Jahren schon mal getragen, als ich an der Uni eine Marktstudie präsentiert habe für eine Firma, die in Japan investieren wollte – hat geklappt: Die haben damals dort 20 Fabriken gekauft…“ Immer mehr wird er nun zum Samurai, vielleicht noch eine Kopfbedeckung? „Haben Sie so einen Reis-Strohhut?“ Haben sie bei Breuer natürlich, passt aber nicht zum edlen Langmantel, meint die Expertin: „Sie sehen nicht aus, als würden Sie auf dem Feld arbeiten.“ Dann vielleicht doch eine schwarze Glatthaar-Perücke, zum Knoten geflochten? Hier drüben in der Schublade!

Die angehende Geisha wird die Haare mit Stäbchen zähmen, den Lidstrich schön weit nach hinten ziehen und dem Gesicht mit per feuchtem Schwamm aufgetragener weißer Schminke die nötige Blässe verleihen – so jedenfalls die Empfehlung aus dem Hause Breuer. Zufrieden zieht das japanische Paar von dannen, nur um wenig später wieder hereinzuschneien: „Wir haben das Schwert vergessen!“ Mei, ein Samurai ohne Waffe: geht ja gar nicht! Ein Griff ins Regal, und dann ist der Kämpfer wirklich komplett. Viel Spaß beim Fest!

Für einen venezianisch anmutende Maske hat sich Jessica entschieden. (Foto: Stephan Rumpf)

Zu einem solchen ist auch Jessica eingeladen, eine junge Frau aus Brasilien. Die Party zu einem 80. Geburtstag steht unter dem Motto Masken – da gibt es hier natürlich eine große Auswahl. Es wird schließlich ein Modell, das Richtung Papageno geht. Kostenpunkt: acht Euro. Verkleiden kann auch ganz einfach sein.