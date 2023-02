Von Marcelinus Sturm

Hier hängt er also, der Hammer. An den Menüs dieses Restaurants müssen sich alle messen lassen, die den Anspruch erheben, die beste Küche der Stadt zu bieten. Vor gut vier Monaten hat Jan Hartwig in der Luisenstraße 27 sein eigenes Restaurant eröffnet, nach sieben höchst erfolgreichen Jahren im Atelier des Bayerischen Hofs, in dem er 2017 erstmals drei Sterne im Michelin erkocht hatte. Mitte 2021 verließ er das Luxushotel am Promenadeplatz mit der Ankündigung, künftig auf eigene Rechnung zu arbeiten. Auch auf eigene Schulden, denn er hat keinen Sponsor, wie er sagt, und 16 Leute im Team.

Die Erwartungen waren groß, wen wundert's. Denn der neue Start fiel ausgerechnet in eine Zeit, in der in München so viel passiert in der Spitzengastronomie wie seit den Achtzigerjahren nicht mehr.

Detailansicht öffnen Die Einrichtung ist schlicht, nur den Schriftzug "Labor der Liebe" über der offenen Küche kann man ein wenig übertrieben finden. (Foto: Stephan Rumpf)

Nun ist es also da, das neue Restaurant "Jan". Gemeinhin nennt man so ein Lokal "Gourmettempel", was irgendwie schon passt, auch wenn das Etablissement an der Luisenstraße eher an eine finnische Sauna oder ein japanisches Spa in einem Wellness-Hotel denken lässt. Die Innenausstattung stammt von den Designer-Schreinern des Büros Holzrausch und ist schlicht, aber edel. Nur den Schriftzug "Labor der Liebe" über der offenen Küche kann man ein wenig overdone finden. Das Restaurant "Jan" ist also in vielerlei Hinsicht das Gegenteil des Orts, an dem Hartwig zuvor wirkte. Denn das Atelier kommt in seiner vornehmen Düsternis fast wie eine priesterliche Weihestätte daher, in der man sich manchmal wie in einen Kostümfilm aus den Fünfzigern versetzt fühlte. Schon wegen der albernen Mäntel, die das Service-Personal dort tragen muss.

Nichts davon im "Jan". Die Atmosphäre ist locker und entspannt. Auch Jochen Benz, der Chefsommelier, wirkt wie befreit, so ganz ohne Kostümzwang, und er hat erfreulicherweise sein Faible für unterschätzte, aber hervorragende Weine aus heimischer Produktion beibehalten. Hartwig aber ist der Perfektionist geblieben, der er auch im Atelier schon war. Allenfalls lässt sich beobachten, dass sein Umgang mit Aromen und Geschmäckern noch spielerischer geworden ist. Im Atelier hatte er es bisweilen beinahe übertrieben (das klingt komisch, schließlich brachte ihm das drei Michelin-Sterne ein). Tatsächlich aber war man dort am Ende eines Abends manchmal fast erschlagen und erschöpft von all den starken Aromen, dem bunten, stets imposanten Wechselspiel des Geschmacks, dem man ausgesetzt war. Luxusstress, schon klar. Inzwischen scheint Hartwig einen Gang zurückzuschalten, was dem Genuss nur guttut. Man ist noch immer überwältigt, aber auf die sanfte Tour. "Labor der Liebe" eben?

Detailansicht öffnen Jan Hartwig ist der Perfektionist geblieben, der er auch im Atelier schon war. Allenfalls lässt sich beobachten, dass sein Umgang mit Aromen und Geschmäckern noch spielerischer geworden ist. (Foto: Stephan Rumpf)

Schon bei den Amuse-Gueules zeigt Hartwig, wie virtuos er umgeht mit Aromen und Geschmacksnuancen, mit Texturen zwischen cremig und knusprig, Temperaturen von kalt bis heiß. Die reine, spartanische Produktküche ist gewiss nicht sein Ding, auch wenn er erkennbar großen Wert auf den perfekten Geschmack und die hohe Qualität der einzelnen Zutaten legt. Meist aber wird das Hauptprodukt überraschend ergänzt oder konterkariert, oft auch durch regionale Besonderheiten. Da verbindet sich zum Beispiel die Karotte mit Kombu, Pecorino-Käse und knuspriger Hendlhaut. Oder das Kalbstatar, mit dem Hartwig immer wieder gerne spielt, mit Kohlrabi und Parmesan. Nächster Gang: Kaviar mit Chawanmushi (eine Art japanischem Eierstich) und Rumrosinen. Und glasiertes Kalbsbries, kombiniert mit einer Brühe aus geräucherten Fischen und Petersilienwurzel. Mal wird der eigentliche Geschmack dadurch noch zugespitzt und konzentriert, mal mit einem Gegenpol versehen.

Am besten lässt sich Hartwigs Vorgehen vielleicht an einem Gericht beschreiben, das selbst geübte Esser erst einmal vor Rätsel stellt. Hier kombiniert er zwei gewaltige Geschmacksbomben miteinander, bringt etwas zusammen, was gar nicht zusammengehört, und schafft doch wieder etwas ganz Neues daraus: Schweinsbraten und schwarze Trüffeln. Der Spanferkelrücken vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein - die berühmte "Bäuerliche Erzeugergemeinschaft" ist sogar im Titel des Gerichts mit der Übersetzung "BESH" genannt - weckt sofort Erinnerungen an den ganz eigenen Geschmack eines anspruchsvolleren Gerichts der gutbürgerlichen Küche. Der Zusatz: "auf Holzkohle gegrillt", schraubt die Erwartungen auf einen eher deftigen Gang zusätzlich hoch.

Auf der anderen Seite der schwarze Périgord-Trüffel, roh und gekocht ("cuit & cru" steht auf der Karte), also drübergehobelt und in Form einer feinen Trüffelsauce - das ist wieder ein Genuss ganz anderer Art. Das Häubchen obendrauf, das an einen vietnamesischen Kegelhut erinnert, muss dann wohl die rot eingefärbte Erdartischocke sein, die bei uns unter dem Namen Topinambur bekannt ist. Lässt man mal beiseite, dass diese drei Hauptbestandteile drei typische Münchner Food-Trends ironisch zitieren, so fällt schnell auf, wie geschickt hier Kontraste miteinander verknüpft werden. Der satte Umami-Geschmack des Schweinsbratens blitzt nur beiläufig in Nuancen auf, und weil der schwarze Trüffel nicht so kräftig ist wie der weiße, erschlägt sein Aroma nicht die anderen Zutaten. So entsteht ein überraschend neues Geschmacksamalgam, dem man erst einmal nachhorchen muss - eine schöne Herausforderung.

Detailansicht öffnen Designerstück erster Güte: Zarte Felsenrotbarbe, eingelegt in Joghurt mit feinen Streifen von fermentiertem Knoblauch und Plankton. (Foto: Stephan Rumpf)

Alles wird dann noch präsentiert als kleines optisches Kunstwerk, Gang für Gang. Unser Favorit war die übrigens wundervoll zarte Felsenrotbarbe (auch ein Produkt, mit dem Hartwig gerne arbeitet). Eingelegt in Joghurt mit feinen Streifen von fermentiertem Knoblauch und Plankton kam sie daher wie ein Designerstück erster Güte und hätte eigentlich als solches schon einen der berühmten Ret Dot Awards verdient.

Das Restaurant "Jan" ist mittags wie abends an vier Tagen die Woche geöffnet, das Menü mit neun Gängen (sowie ausführlichen Vor- und Nachspielen) kostet 295 Euro. Ohne Getränke, versteht sich. Ein stolzer Preis, aber er ist es wert: dass das "Jan" in unmittelbarer Nähe des Königsplatzes liegt, ist Zufall, es passt aber wie selbstverständlich zu einem König der Kochkunst.

Restaurant Jan, Luisenstraße 27, 80333 München, Telefon 23 70 86 58. Reservierungszeiten: 12 bis 12.30 Uhr und 19 bis 19.30 Uhr. Öffnungszeiten: Di.: abends, Mi.: mittags/abends, Do.: mittags/abends, Fr.: mittags/abends

