Es begab sich zu jener Zeit, als die britische Hauptstadt noch als Swinging London Furore machte, dass sich ein junger Mann aus Bayern aufmachte, sich jene zu erobern. Dass dies nur mit Maßen gelang, wäre eine eigene Geschichte. Aber erwähnt sei hier aus gegebenem Anlass, dass er dabei auch versuchte, in die Geheimnisse des Golfspiels einzudringen. Ein Taxifahrer brachte ihn also zu so einer Spielstätte nach Finchley im Norden der Stadt, versuchte, was nicht zu seinem Job gehörte, dem Gast die Grundbegriffe dieses Sports beizubringen, und resümierte das Unterfangen bei einer Tasse Tee mit dem Satz: „You see it’s not so easy, my friend.“ Was damals insgesamt zu erheblichem Respekt vor dem Golfball führte, andererseits – neuerdings – auch zu einer gewissen Abneigung, weil mittlerweile dieser edle Sport, vor allem in den USA, auch von Menschen ausgeübt wird, die er zutiefst als Trottel verachtet.

So marschierte Lende also mit gemischten Gefühlen los, um den Auftrag der Redaktion zu erfüllen: das zum Münchener Golfclub in Thalkirchen gehörende Restaurant Isar Ora zu testen. Um das Ergebnis vorweg zu skizzieren: Es wurde eine der angenehmeren Jobs in Lendes Laufbahn als Restaurantkritiker.

Das lag schon daran, dass dieses Lokal so gar nichts hat von der Aura eines 19. Lochs, wie die Golfspieler ihr Clubheim gerne nennen. Ein eher schmuckloses Schild an der Zentralländstraße weist auf das Isar Ora hin. Dessen Behausung ist, von außen betrachtet, recht schlicht. Gegenüber sind in einem ebensolchen Gebäude die Spinde der Sportler untergebracht. Man geht ums Eck Richtung Eingang und stößt, wie in einer anderen Welt, auf eine wunderschöne, riesige Terrasse, von der aus man schon durch die vollverglaste Front in den Ort der Begierde blickt. Und siehe da: Nichts von einem Golfclubhaus sticht ins Auge, keine Vitrinen mit irgendwelchen Trophäen, kein mit Medaillen geschmücktes Kästchen, keine sportiven Bilder an der Wand. Stattdessen prägt angenehmes Dunkel Wände und Mobiliar. Die Tische sind locker gestellt, was man später noch zu schätzen lernen wird. Die Bar ist sanft beleuchtet, wie überhaupt der Raum eine wohlige Wärme ausstrahlt.

Diese einnehmende Atmosphäre bestätigt sich im angenehm freundlichen Umgang des Personals mit seinen Gästen. Auch wenn dann gelegentlich ein kleiner Lapsus passiert, schmälert es nicht den Gesamteindruck: Hier speist und trinkt man äußerst entspannt.

Das beginnt flugs nach der Bestellung der ersten Getränke. Erst bekommt der Hund sein Wasser (welches später noch durch einen Rinderknochen ergänzt wird). Dann steht schon der Korb mit gemischtem Brot und einem Schälchen Olivenöl auf dem Tisch. Die Speisekarte ist klein und variierte bei Lendes Besuchen nur auf der Wochenkarte. Die allerdings ist recht interessant und hat sich jedes Mal als Treffer erwiesen.

Mehr als nur das 19. Loch eines Clubheims: Die Atmosphäre im Isar Ora verbreitet wohlige Wärme. Foto: Stephan Rumpf

Die Vorspeisen dann bekamen die Noten zwei bis eins plus; zwei für die Antipasti-Platte mit Mortadella, Oliven und gegrilltem Gemüse (14,90), das zwar allesamt knackig und frisch war, wobei die mit Oregano gewürzte geschmorte Paprika besonders hervorstach. Aber es litt das Ensemble, wie so oft, unter der einem Kühlfach geschuldeten Kälte. Die Gambas al Ajillo dagegen waren einfach perfekt, ohne großes Brimborium, sondern auf den Geschmack des Meeresgetiers vertrauend (18,00). Eine echte Überraschung dann die der japanischen Küche entlehnte Crunchy Aubergine (15,90). Gebackene Fruchtstäbchen in süß-salziger Panade, ein Volltreffer!

Lendes Begleitung lehnte, wie so oft, die Wochenkarte ab und setzte aufs Tagesangebot: die Ravioli mit Steinpilzfüllung (17,90). Eine absolut gelungene Wahl, vor allem, was die Füllung betrifft, in der die Steinpilze taten, was man von ihnen erwartete: fürs kräftige Aroma sorgen. Die Käsesoße war etwas arg mächtig. Aber das haben Käsesoßen halt so an sich.

Des Testers Lieblingstestorder ist das Roastbeef (22,50). Denn im vermeintlich Einfachen erweist sich die Könnerschaft des Kochs. Gut, die Remouladensoße hätte noch eine Spur kräftiger sein können. Aber das Fleisch, ein edles Stück nahe dem Entrecôte und der Hüfte, war so perfekt, dass es ohne Weiteres mit dem des Meisters dieses Gerichts, dem Barbetreiber Charles Schumann, Schritt halten kann. Zart auf der Zunge zergehend und doch kräftig im Geschmack, die beigelegten Bratkartoffeln auf den Punkt kross und innen weich – ein Gedicht!

Wunderbar gegart: das 24h Beef Short Rip. Foto: Stephan Rumpf

Als solches darf auch das 24h Beef Short Rib durchgehen (28,50), da es wunderbar weich gegart war, fast vom Knochen fiel, und trotzdem nichts von seinem Charakter verloren hatte. Dazu passte auch prächtig das sämige, leicht getrüffelte Püree von Süßkartoffeln. Die Soße, ausersehen, all das zu krönen, übertrieb es etwas mit dieser Aufgabe und überdeckte mit ihrer starken Teriyaki-Tendenz zu sehr den Gesamteindruck.

Dass dieselbe Soße dann auch das Thunfischsteak (26,50) schmückte, irritierte anfangs die Besteller. Doch passte sie, bis auf den auch hier geltenden Einwand allzu großer Dominanz, recht gut zum perfekt gebratenen Fisch, wobei auch der aufgestreuselte Sesam Wunder wirkte.

Weniger Glück hatte dann Lende selbst mit seiner Bestellung, einem 200 Gramm schweren Rinderfilet (28,50). Dem Äußeren nach zu schließen, handelte es sich dabei um das Kopfstück des Filets, das ja schon von der Form her schwieriger zu behandeln ist als der schlankere Rest. Es war, die Order lautete medium, schlicht und einfach zu zäh. Wenn man sich allerdings Richtung Ende hin durchgearbeitet hatte, wurde es besser. Diese Soße aber, wie die oben erwähnte bis zur Dickflüssigkeit reduziert, passte hervorragend zum ansonsten fein gewürzten Fleisch. Ein durchaus markanter Ausrutscher, der aber vielleicht dem Zufall geschuldet war.

Zu allem anderen als Ausrutscher gerieten die Nachspeisen. Einfach göttlich das vierfach gelegte Lychee-Törtchen von der Wochenkarte (11,90), von knusprig bis zart-weich, von leicht herb bis zu verführerisch süß. Oder der Granadilla Cheesecake (9,50), zum Hineinlegen. Das Schoko-Soufflé (10,50) beeindruckt selbst jene Mitspeiserin, die im ganzen Viertel als die perfekte Schokokuchenspezialistin gilt.

Überzeugt selbst die Schokoladenkuchenspezialistin: das Soufflé al Cioccolato zur Nachspeise. Foto: Stephan Rumpf

Noch ein paar Worte zum Service: Angenehm freundlich, wenn auch, zum Beispiel bei der Weinberatung, nicht immer perfekt informiert. Dass nach den Vorspeisen kein neues Besteck aufgelegt wird, kann (und sollte) man ändern. Von großem Bemühen um das Wohl der Gäste zeigte sich vor allem Wirt. Er kümmert sich um alles, klappt die Sonnenschirme auf der Terrasse ein, sammelt die Sitzunterlagen, fragt dreimal, ob das Essen in Ordnung sei, greift sicher auch mal seinem Küchenchef unter die Arme. Und weiß alles, wirklich alles über die Weine, die auf den Ausschank warten.

Egal, ob der sanftere Weißburgunder (5,80, 0,1l) oder der kräftigere Riesling aus der Pfalz (5,20, 0,1l) oder der dunkelschwere Tempranillo aus Spanien (5,40), seine Empfehlungen passten immer zum jeweiligen Gericht. Und für den Chauffeur gibt es köstliche selbst gemachte Limonaden von Basilikum-Limette über Yuzu-Holunder bis zu Beere-Zitrone (4,90). Das Bier (0,5l für 4,5) stammt aus dem zu Recht vielfach gerühmten Brauhaus Tegernsee.

Dass Lende in diesem Ambiente seiner Begleitung ausführlich vom eindrucksvollen Golfabenteuer in Finchley/London erzählte, versteht sich von selbst. Auch wenn ein paar Details wie tiefe Furchen in der Erde, riesige Luftlöcher und ein verrenkter linker Arm dabei unter den Tisch fielen.

Isar Ora, Zentralländstraße 40, 81379 München, Telefon 089/70066891, info@isar-ora.de, Montag bis Donnerstag 11.30–21.30 Uhr, Freitag 11.30–22 Uhr, Samstag 10.30–22.00 Uhr, Sonntag 10.30–21.30 Uhr, www.isar-ora.de