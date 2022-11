Von Marcelinus Sturm

Angeblich kann man in München ohne einen Lieblingsitaliener nicht leben. In den besseren Kreisen hatte man früher auch einen Lieblingsfranzosen, vorzugsweise in Haidhausen, das auch mal "Franzosenviertel" genannt wurde. Nicht wegen der Restaurants, sondern wegen der Straßennamen: Das Viertel entstand nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, vor allem mithilfe der Reparationszahlungen, die man Frankreich nach dessen Niederlage abgepresst hatte. Viele französische Restaurants gab es aber bald trotzdem dort. Und vor einigen Jahren siedelte sich gar mit dem Chez Fritz so etwas wie ein "Szene-Franzose" dort an, mit erstaunlich gutem Erfolg.