Traditionelle türkische Küche auf hohem Niveau, serviert in stilvoll behaglichem Bar-Ambiente: Im Pardi in Neuhausen fühlen sich die Gäste rasch gut aufgehoben.

Von Karl-Heinz Peffekoven

Peffekoven will nicht übertreiben, aber einen Hauch von Paris vermittelt das Pardi, wenn man darauf zugeht: die Ecklage, die großen Fenster, die roten Markisen und das Ambiente der Neuhauser Gründerzeitfassaden. Es ist ein Ort mit Stil, das Restaurant groß und dennoch behaglich, Bar-Ambiente statt Grillstube, dezent und in warmen Tönen beleuchtet. Und auch wenn die Saison fast vorüber ist: Draußen hat man ebenfalls viel Platz, ein herrlicher Freisitz, in den schmalen Straßen wenig durch Verkehr gestört. Der Empfang durch den netten Chef ist an der Tür ist herzlich, und obwohl eine Reservierung angesichts der Nachfrage keine schlechte Idee ist, bemüht er sich immer, noch ein Plätzchen zu finden.