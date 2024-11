Von Pep Rooney

Es ist nach wie vor erstaunlich, was sich auf dem Gelände des Viehhofs in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Hier ist mit dem Bahnwärter Thiel binnen weniger Jahre ein alternatives Kultur- und Partyzentrum entstanden, als „Gebäude“ dienen Dutzende alte Schiffscontainer sowie ausrangierte Bahnwaggons. Hier treffen sich junge Menschen zum Feiern, Nachbarn bauen in gemieteten Hochbeeten Gemüse an, alles ist über und über mit Graffiti verziert, der anarchische Look gehört zum Konzept des Bahnwärter Thiel.