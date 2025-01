Murke möchte gleich auf den Stör zu sprechen kommen, denn eigentlich steckt im Stör schon alles, was Dominik Wachters Küche ausmacht. Da wäre ein klares, schnörkelloses Grundprodukt, der Stör eben, der zwei Wochen lang trocken gereift wurde. Dessen Fleisch dadurch noch buttriger, noch zarter ist und vor dem Servieren nur noch kurz abgeflämmt wird. Da wäre eine gezielte Kombination mit ein, zwei anderen Aromen, ohne den Teller zu überladen. Eine geräucherte Rote Bete, als Creme und in Stücken, die wunderbar zur eingelegten Senfgurke passt. Rauch, Eingemachtes, der Geschmack des Winters.

Da wäre also eine Küche, die ganz darauf bedacht ist, ihre Produkte nicht zu verkünsteln, sondern deren natürliches Aroma herauszuarbeiten. Die keine Tupferschlachten auf dem Teller schlägt, sondern nachvollziehbar anrichtet und zugänglich ist, ohne zu langweilen. Eine Küche, so viel vorweg, die Murke schwer beeindruckt hat.

Und damit herzlich willkommen in Prien am Chiemsee. Mitten im Chiemgau, das seit jeher Besucher anzieht, geschlauchte Großstädter oft, die sich in den Bergen die Beine vertreten oder ihre bleichen Waden am Seeufer spazieren führen. Seit ein paar Jahren wird die Gegend aber auch gastronomisch immer interessanter. Sei es auf Sterne-Niveau, wo natürlich Edip Sigl zu nennen ist, der im Es:senz drei Sterne erkocht hat. Auch unter den Gasthäusern gibt es ein paar sehr lohnenswerte Adressen. Die Alpenrose auf dem Samerberg zum Beispiel, die ein Backhendl serviert, das sich auch in Wien nicht zu verstecken bräuchte.

Seit Herbst 2022 gibt es jetzt auch Wachters Foodbar in Prien. Dominik Wachter hat dort seine Vorstellung eines Tresenlokals realisiert. In der Mitte des Raumes eine kreisrunde Bar, von der aus man den Pass im Blick hat, und an der man ungezwungen mit dem Service-Personal ins Gespräch kommt. Dazu ein paar Hochtische, indirektes Licht und gedämpfte Farben. Anders gesagt: Man merkt, dass der Innenarchitekt sich Gedanken gemacht hat, aber am Reißbrett nicht durchgedreht ist. Der Guide Michelin hat der Wachter Foodbar 2023, nach gerade mal sechs Monaten, einen Stern verliehen. Murke schaut also schon sehr gespannt auf die Snacks, die der Service ihm und seiner Begleiterin gerade auftischt.

An der Bar kommt man ungezwungen mit dem Service-Personal ins Gespräch. (Foto: Florian Peljak)

Es geht erst mal leise los. Eine Tartelette mit Gelber Bete und fermentiertem Chili-Pulver schmeckt braver als sie klingt, ein Dill-Taco mit Forellentatar und Renkenkaviar ist makellos gearbeitet, genauso der Cannolo mit Kürbis-Creme. Ein erster Tusch ist dann der Gruß aus der Küche, eine bayerische Garnele mit Sellerie-Creme und Krustentierschaum. In Bayern schmecken die Garnelen zwar nicht so herrlich süß und intensiv, wie sie das, sagen wir, an der Südküste Siziliens tun, aber sie haben trotzdem einen schönen Schmelz. Die Sellerie-Creme steuert erdige Noten bei, großartig ist dazu die grün fermentierte Tomate, die sich am Grund des Schälchens versteckt und mit ihrer herben Säure überrascht.

Das eigentliche Menü (sechs Gänge für 150 Euro, möglich sind auch fünf Gänge für 140 oder vier für 120 Euro) beginnt dann mit dem Stör, Murke hat eingangs schon davon geschwärmt. Der Stör kommt aus der nahegelegenen Fischerei Stephan, überhaupt verarbeitet Dominik Wachter vieles aus der Region. So kommt der Renkenkaviar von der viel gelobten Fischerei Lex auf der Fraueninsel, wie auch der Zander im zweiten Gang. Die Küche richtet ihn auf einem geradezu cremigen Serviettenknödel an, der mit Sauerkraut gefüllt ist. Dazu ein dicht einreduzierter Gulaschsud, eine geräucherte Crème fraîche und etwas Essiggemüse. Wieder sind es dunkle, warme Aromen, wie man sie im Winter gern hat.

Dominik Wachter hat seine Vorstellung von einem Tresenlokal verwirklicht. (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Murke ist übrigens ganz angetan von den Kellnern, die an diesem Abend die Gänge annoncieren. Zuletzt hat er es in mehreren Lokalen – sogar im Dreisterner – erlebt, dass der Service mal so verschüchtert, mal so maulfaul war, dass er kaum etwas über die einzelnen Gänge erfuhr. Umso mehr freut es ihn, dass er in der Wachter Foodbar erfährt, woher die eine oder andere Zutat kommt. Dass der Sommelier ihm einmal sogar eines der Weckgläser an den Platz bringt, die hier die Wände zieren, und in dem die grüne Tomate vor sich hin fermentiert.

Aber zurück zum Essen, da geht es jetzt mit einer Ballotine, dem entbeinten Schenkel, vom Huhn weiter. Und wieder: ein klares Hauptprodukt, das von einem geschmacklichen Mitspieler begleitet wird, in diesem Fall Topinambur. Die Knolle findet sich als Ragout, als Schaum und als wirklich hinreißende Velouté auf dem Teller. Den Hauptgang wiederum, ein Chiemgauer Rind, flankieren Herbsttrüffeln. Eine auf den Punkt gegarte Tranche Fleisch kommt mit einem Stück Lauch daher, das erst geräuchert und dann gegrillt wurde. Darauf eine Lauchcreme und besagte Trüffel. À part gibt es noch ein kleines Schälchen Sauerbraten und eine Brioche, die großzügig mit Trüffelemulsion bespritzt wurde. So zeigt sich für einen Moment auch die französische Klassik, und zwar von ihrer schönsten Seite.

Der Chiemsee-Zander wird hier kombiniert mit Sauerkraut, Schnittlauch und Champagner. (Foto: Florian Peljak)

Das Dessert, eine weiße Schokomousse mit Blaumohn, eingelegter Williams-Birne und einem hervorragenden Chai-Latte-Eis, unterstreicht dann nur mehr, was Murke den ganzen Abend schon denkt: Dass Dominik Wachter in seiner Foodbar eine unglaublich fokussierte, geschmacksintensive Küche präsentiert, die für sich selbst steht. Und, dass der Chiemgau um eine lohnenswerte Adresse reicher ist.

Wachter Foodbar, Bernauer Straße 31, Prien am Chiemsee, Telefon 08051 966888, wachter-foodbar.de, Öffnungszeiten Mittwoch bis Samstag von 17.30 bis 23 Uhr, Betriebsurlaub vom 8. bis 15. Januar

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik „Kostprobe“ der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts – von München, Wissen bis zur Politik – schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: sich nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen – um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.