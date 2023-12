Von Max Murke

Ach, wie gern Murke chinesische Lokale ausprobiert, die er noch nicht kennt. Pragmatisch gesprochen, weil er die Küche schätzt. Nostalgisch gesprochen, weil seine Familie einmal im Jahr feierlich Chinesisch essen ging, als er noch ein Kind war. Und kostprobisch gesprochen, weil sich in München in Sachen chinesischer Küche - mit all ihren Verästelungen - zuletzt einiges getan hat. Entsprechend vorfreudig besucht er also das "Fan" in der Augustenstraße, aus dessen Fenstern es an einem regenmatschigen Winterabend besonders verheißungsvoll leuchtet.