Kostprobe:Subtile Noten statt greller Fanfaren

Von einem Unternehmen, das den Zusatz „Seit 1700“ im Wappen führt, erwartet man sich Kontinuität und Zeitlosigkeit. Insofern war es eine gehörige Überraschung, als Dallmayr im Sommer 2023 verkünden musste, dass der Chefkoch seines Gourmetrestaurants Alois das Haus in Kürze wieder verlassen werde. Nach nicht einmal einem Jahr in München zog es den Österreicher Max Natmessnig nach New York , als Co-Chef eines Drei-Sterne-Restaurants, in dem er schon mal gearbeitet hatte und wo er auch seine Frau kennengelernt hatte. Schön für ihn, aber schade fürs Münchner Publikum. Denn was er hier bei seinem Gastspiel gezeigt hatte, war ganz großes Theater gewesen.

Es kam dann Rosina Ostler, die niemand auf dem Schirm hatte, obwohl sie gebürtige Münchnerin ist. Tatsächlich hat sie hier bei einem Praktikum im Königshof ihre Leidenschaft für die Fine-Dining-Küche entdeckt. Sie hat dann an der Universität der kulinarischen Wissenschaften im italienischen Pollenzo studiert und eine Kochlehre im berühmten Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn mit seinem Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube absolviert. Schließlich ging sie für fast vier Jahre nach Oslo, ins Maaemo (ebenfalls drei Sterne), wo sie den Ableger Mon Oncle eröffnen durfte und dort auf Anhieb einen Stern erkochte. Man könnte nun meinen, ein internationaler Headhunter hätte sie für Dallmayr entdeckt. Aber nein, erzählt sie, sie habe sich im September ganz einfach per E-Mail beworben.

Das verrät ein solides Selbstbewusstsein, der Alois ist ja nicht irgendwas. Umso erstaunlicher kann man es finden, dass der Ablauf ihres Menüs ziemlich exakt jenem entspricht, den schon Natmessnig zelebrierte: Erst ein Süppchen zum Ankommen, danach weitere 16 kleine bis mittelgroße Gänge, dazwischen eine Produktpräsentation, zu der man an einen Extratisch gebeten wird, und ein kurzer Ausflug in die Küche. Wer nur zum Genießen gekommen ist, mag sich da ein bisschen zwangsbeschult vorkommen, aber gut. Ostler sagt, diese Dramaturgie im Menü habe ihr von Anfang an gefallen, und auch im Maaemo gibt es viele kleine Gänge. Sogar bei den einzelnen Tellern gibt Ostler wie Natmessnig stets nur einen Dreiklang an Komponenten an, etwa: Sardelle, Rhabarber, Mandel.

Bei so vielen Ähnlichkeiten drängt sich der Vergleich förmlich auf. Und doch verfolgt Ostler eine andere Stilistik, sie trumpft nicht auf, sondern setzt auf subtile Nuancen. Statt greller Fanfaren, um das Extrem zu benennen, setzt sie auf feine Zwischentöne. Sommelier Julien Morlat ergänzt und kontrastiert das übrigens kongenial (die Standardweinbegleitung kostet 145 Euro, in der Edelversion 245 Euro), das tut dem Menü (auch schon stolze 285 Euro) gut.

Detailansicht öffnen Ein kurzer Ausflug in die Küche ist auch Bestandteil des Menüs. (Foto: Florian Peljak)

Die Consommé vorneweg ist fast exemplarisch für das, was folgt; ihre Grundlage ist geräucherte Gurke, und tatsächlich schmeckt man sowohl die Frische der Gurke als auch das leichte Raucharoma verblüffend gut heraus. Ostler liebt es, ihre Gäste mit ungewöhnlichen Aromen zu überraschen, die man so nicht erwartet hätte, und schon beim Lesen der Karte fragt man sich immer wieder mal: Wie soll denn das zusammengehen? Auster, Kopfsalat und Senf zum Beispiel. Oder Kohlrabi, Muskatblüte, Alge? Geht natürlich alles, wenn man sein Handwerk perfekt beherrscht, und das kann man von der Alois-Küche wirklich behaupten.

Sie will das auch zeigen und in den vier Stunden, die so ein Menü dauert, auch stetig unter Beweis stellen. Ostler spielt virtuos mit Produkten und Aromen, mit Süße und Säure. Die Tranche vom Steinbutt bekommt beispielsweise einen Topinamburlack verpasst, und zusammen mit Apfelaromen und der Sauerkirsche erinnert das einerseits an den „Black Cod“ der japanischen Küche, andererseits an heimische Obstgärten. Und das beim Steinbutt!

Detailansicht öffnen Die Standardweinbegleitung kostet 145 Euro, in der Edelversion 245 Euro. (Foto: Florian Peljak)

So gibt es einige Gänge, die einen regelrecht verblüffen. Die Saiblingsleber – Verzeihung: „Saibling, Molke, Holunder“ – ist schlichtweg ein sensationelles Gericht, in dem sich vieles wiederfindet, was Ostler anstrebt. Die Leber des klassischen bayerischen Seenfisches erinnert in ihrer Konsistenz und auch vom leicht süßlichen Geschmack her sehr an Foie Gras. Die offensichtlich stark reduzierte Molke mildert diesen Geschmack ab, dafür tritt eine Soße aus roten Holunderbeeren hinzu, die dem Ganzen leichte Rotweinnoten verleiht.

Bei insgesamt 17 Gängen allerdings, das muss man zugeben, wird das selbst dem ambitionierten Gourmet beinahe zu viel, und er fragt sich: Benötigen die perfekt gebratene Taubenbrust und der halbmondförmige Liebstöckel-Gallert wirklich noch eine Käsesoße vom Bleu d’Auvergne, zusätzlich zur ohnehin schon perfekten, sämigen Soße aus den Karkassen der Taube? Überhaupt liebt es Ostler, zweierlei Soßen anzugießen. Klar, „variatio delectat“, Abwechslung erfreut, wie die Lateinerin sagt. Aber manchmal spricht auch Gerhard Polt im Hinterkopf, und der wiederum meint: „Braucht’s des?!“

Wie auch immer: Das Panorama an Geschmacksnoten, Aromen, Texturen und Kombinationen, das Ostler aufspannt, ist gewaltig, und dafür hat sie völlig zurecht sofort zwei Sterne im Guide Michelin bekommen. Und das Potential nach oben ist eindeutig da. Man spürt bisweilen, dass die 32-Jährige noch auf der Suche ist. Aber man merkt auch, dass sie sich auf dem richtigen Weg befindet. Wenn das nicht schöne Aussichten sind!

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik „Kostprobe“ der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts – von München, Wissen bis zur Politik – schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem, wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: sich nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen – um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.