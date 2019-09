Die meisten Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern in München zahlen für die Betreuung bereits erheblich weniger Gebühren oder gar keine mehr. Von 2020 an sollen jetzt auch Eltern entlastet werden, deren Kinder in Tagespflege betreut werden: Sie sollen genauso viel bezahlen wie die anderen. Das hat der Kinder- und Jugendhilfe-Ausschuss des Stadtrats am Dienstag einstimmig beschlossen. Ein Platz soll demnach wie in den Kitas maximal 100 Euro im Monat kosten. Zahlt der Freistaat von Januar 2020 an wie geplant einen Beitragszuschuss für alle ein- und zweijährigen Kinder in Höhe von 100 Euro, werden die Plätze für die Eltern also kostenlos, so wie auch in den meisten Kinderkrippen. Die Stadt rechnet damit, dass sie damit künftig bis zu drei Millionen Euro im Jahr weniger an Gebühren kassiert.

Vollends gleichbehandelt werden Eltern von Kindern in Tagespflege freilich nicht - was allerdings am Freistaat liegt. Denn der zahlt bereits seit April einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro für Kinder ab dem dritten Lebensjahr - aber nur, wenn diese einen Kindergarten besuchen. Werden sie in Tagespflege betreut, erhalten sie nichts. In München sind davon die Eltern von etwa 200 Kindern betroffen. Insgesamt werden derzeit laut Stadt etwa 1700 Kinder in Kindertagespflege betreut.