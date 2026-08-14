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KorrekturGasleitung war repariert

Luis Murschetz (Illustration)

Entgegen der SZ-Darstellung ließ der Eigentümer eines Mietshauses in der Mauerkircherstraße eine schadhafte Gasleitung umgehend reparieren.

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Im Beitrag „Und jetzt auch noch ‚Gefahr für Leib und Leben‘“ in der SZ vom 8. August im München-Teil hieß es unzutreffend, eine schadhafte Gasleitung gefährde Leib und Leben der Mieter in der Mauerkircherstraße 17 und 19, ohne dass der Eigentümer reagiere. Tatsächlich hatte der Eigentümer die Reparatur umgehend nach Meldung durch einen Mieter veranlasst und war der Mangel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags bereits behoben. Eine Gefahr für Leib und Leben habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so der Eigentümer.

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