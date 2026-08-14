Im Beitrag „Und jetzt auch noch ‚Gefahr für Leib und Leben‘“ in der SZ vom 8. August im München-Teil hieß es unzutreffend, eine schadhafte Gasleitung gefährde Leib und Leben der Mieter in der Mauerkircherstraße 17 und 19, ohne dass der Eigentümer reagiere. Tatsächlich hatte der Eigentümer die Reparatur umgehend nach Meldung durch einen Mieter veranlasst und war der Mangel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags bereits behoben. Eine Gefahr für Leib und Leben habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so der Eigentümer.