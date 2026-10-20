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Ausverkauftes Nu-Metal-KonzertDer Dudelsack ist zurück: „Korn“-Fans feiern in der Olympiahalle

Lesezeit: 1 Min.

Seit 1993 stehen die Nu-Metal-Musiker von „Korn“ auf der Bühne. Hier Sänger Jonathan Davis bei einem Konzert im August 2024 in Halifax.
Seit 1993 stehen die Nu-Metal-Musiker von „Korn“ auf der Bühne. Hier Sänger Jonathan Davis bei einem Konzert im August 2024 in Halifax.
Foto: Imago/Mike Gray / Avalon/Avalon.red

Viele Hits und ein Sänger im Schottenrock: „Korn“ treten in der ausverkauften Olympiahalle den Beweis an, dass Nu-Metal längst nicht Vergangenheit ist.

Kritik von Dirk Wagner

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Gleich zwei Vorgruppen heizen dem Publikum in der ausverkauften Olympiahalle am Montagabend ein, bevor die Nu-Metal-Pioniere Korn dort unter anderem den 30. Geburtstag ihres 1996 erschienenen Albums „Life is peachy“ feiern. Vor allem die zweite der Vorgruppen, die britischen Metalcore-Helden Architects, hätten dabei auch selbst als Headliner auftreten können. Entsprechend ausgelassen reagieren die Zuschauer auf deren Show, die dann auch noch die brandneue Single „Machine“ live präsentiert.

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SZ PlusVon Michael Bremmer

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