Viele Hits und ein Sänger im Schottenrock: „Korn“ treten in der ausverkauften Olympiahalle den Beweis an, dass Nu-Metal längst nicht Vergangenheit ist.

Seit 1993 stehen die Nu-Metal-Musiker von „Korn“ auf der Bühne. Hier Sänger Jonathan Davis bei einem Konzert im August 2024 in Halifax.

Gleich zwei Vorgruppen heizen dem Publikum in der ausverkauften Olympiahalle am Montagabend ein, bevor die Nu-Metal-Pioniere Korn dort unter anderem den 30. Geburtstag ihres 1996 erschienenen Albums „Life is peachy“ feiern. Vor allem die zweite der Vorgruppen, die britischen Metalcore-Helden Architects, hätten dabei auch selbst als Headliner auftreten können. Entsprechend ausgelassen reagieren die Zuschauer auf deren Show, die dann auch noch die brandneue Single „Machine“ live präsentiert.