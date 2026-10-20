Gleich zwei Vorgruppen heizen dem Publikum in der ausverkauften Olympiahalle am Montagabend ein, bevor die Nu-Metal-Pioniere Korn dort unter anderem den 30. Geburtstag ihres 1996 erschienenen Albums „Life is peachy“ feiern. Vor allem die zweite der Vorgruppen, die britischen Metalcore-Helden Architects, hätten dabei auch selbst als Headliner auftreten können. Entsprechend ausgelassen reagieren die Zuschauer auf deren Show, die dann auch noch die brandneue Single „Machine“ live präsentiert.
Ausverkauftes Nu-Metal-KonzertDer Dudelsack ist zurück: „Korn“-Fans feiern in der Olympiahalle
Lesezeit: 1 Min.
Viele Hits und ein Sänger im Schottenrock: „Korn“ treten in der ausverkauften Olympiahalle den Beweis an, dass Nu-Metal längst nicht Vergangenheit ist.
Kritik von Dirk Wagner
Lesen Sie mehr zum Thema