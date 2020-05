‹ › Was mag die Zukunft bringen? SZ-Leserin Julija Soldo gibt mit ihrer Version des Gemäldes "Die Astrologie" von François-André Vincent (um 1811) die Antwort: immer noch jede Menge Spaß. Für das Bild hat sie ihren Vater in Wölkchen gesetzt. Bild: Julija Soldo

‹ › Das Original aus der Neuen Pinakothek hängt derzeit im Depot. Bild: Bayerische Staatsgemäldesammlung Wird geladen ...

Beinah 300 Einsendungen haben die Süddeutsche Zeitung bei ihrem Wettbewerb "Kopieren erwünscht" erreicht. Ausgewählt hat die Jury zehn Bilder, die Preise erhielten. Die Sieger wurden in dieser Woche in SZ Extra veröffentlicht, in der Digitalausgabe sind sie weiterhin zu sehen. Doch die Einreichungen sind in solcher Fülle von hoher Qualität gewesen, dass die Kulturredaktion entschied, in den nächsten Wochen in loser Folge möglichst viele weitere Werke aus "Kopieren erwünscht" zu veröffentlichen.

Dieses Wochenende, an dem ein Teil der Bayerischen Museen wieder geöffnet ist, erscheint uns besonders geeignet für den Auftakt der Reihe. Beteiligt haben sich Einzelkämpfer, Familien, Schüler, aber auch Profis wie Künstler und Grafiker. Der Wettbewerb war ausgerufen als Zeitvertreib in den Wochen häuslicher Isolation. Er knüpft an die Tradition der "Tableaux vivants" an, jene lebenden Bilder, die schon Ende des 18. Jahrhunderts en vogue waren, und in denen Kunstfreunde Gemälde oder Plastiken nachstellten.

Zum Auftakt zeigen wir hier den Wettbewerbsbeitrag von Julija Soldo. Sie hat gemeinsam mit Freunden das Ölgemälde "Die Astrologie" von François-André Vincent (um 1811 entstanden) nachgestellt. Es befindet sich wegen Sanierung der Neuen Pinakothek aktuell im Depot der Staatsgemäldesammlung. Model gesessen hat Julija Soldos Vater. Sie schreibt dazu: "Ich habe zwei Bilder (Hintergrund mit Wolken und Person mit Gegenständen) aufgenommen und dann zusammengesetzt. Ich hoffe, dieses Bild zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht, in dieser doch so ungewissen Zeit." Danke. Das tut es.