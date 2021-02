Kommendes Schuljahr werden sieben weitere Münchner Grundschulen Kooperative Ganztagsbildung für ihre Schülerinnen und Schüler anbieten können. Dies wurde vom Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats soeben bestätigt. Die Möglichkeit der flexiblen Kinderbetreuung haben dann von September an zusätzlich folgende Schulen: die Grundschule an der Bernaystraße, der Emmy-Noether-Straße, der Waldmeisterstraße, der Camerloherstraße, der Haimhauser Straße, der Helmholtzstraße und an der Lincolnstraße. Damit verfügt München über insgesamt 20 Grundschulstandorte mit Kooperativer Ganztagsbildung. Erst im Schuljahr 2018/19 war dieses Modell an der Grundschule am Pfanzeltplatz an den Start gegangen. Zeiten buchen können die Eltern bereits jetzt. Mit der Schulanmeldung für Erstklässler - heuer ist dies der 10. März - soll es dann für Sprengelkinder eine feste Zusage auf einen Platz geben.

Die kooperative Ganztagsbildung bietet hohe Flexibilität. Die Eltern wählen die Dauer der Betreuung nach Bedarf. Dies kann ganztägig nach dem Unterricht bis maximal 18 Uhr sein, nur an einzelnen Tagen oder auch nur während der Ferienzeit. Für ein pädagogisch ausgewogenes Beschäftigungsangebot inklusive Mittagessen arbeitet die Stadt zusammen mit privaten Trägern. Die Kosten dafür berechnen sich nach der individuellen Stundenbelegung und den Einkünften der Eltern. Mit dem Bildungsmodell soll nach und nach die Ganztagesbetreuung in der Grundschulzeit garantiert werden.