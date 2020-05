Nicht abgesagt, aber verschoben werden die 68. Europäischen Wochen Passau. Sie finden in diesem Jahr vom 11. September bis 4. Oktober in reduzierter Form mit 22 Konzerten und Veranstaltungen statt. Für jeden Termin entwickeln die Festspiele einen Maßnahmenplan, der mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wird. Eine Reihe der ursprünglich für Juni und Juli angesetzten Programmpunkte sind in den neuen Spielplan integriert, bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Ein Großteil der Konzerte wird zweimal am selben Tag gespielt, um der Reduktion der Sitzplätze zu begegnen. Daneben entwickelt die Festivalleitung eigene "Corona-Formate". So wird an manchen Tagen ein "SoundBLaster" im Festspielgebiet unterwegs sein, ein LKW, auf dessen Ladefläche ein Ensemble Livemusik spielt. Der Vorverkauf für den neuen Spielplan beginnt voraussichtlich am 1. Juni (Infos unter www.ew-passau.de).