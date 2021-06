Von Klaus Kalchschmid

Schon oft hat man mit den Singphonikern zusammen gefeiert, ihr 25-jähriges Jubiläum 1997, Silvester in der Münchner Musik-Hochschule, und immer wieder herrlich witzige und trauerumflorte, launig freche und tiefernste Musik in Konzerten erlebt, bei denen man staunen durfte über die Reinheit der Intonation und die Fülle des Ausdrucks. Früher war Männerchor, heute gibt es die Singphoniker!

Jetzt wird das fünfköpfige Männerstimmen-Ensemble plus Pianist schon bald 40. Denn 1982 fanden sich sechs Studenten der Münchner Musikhochschule, verzaubert vom Klang und der Verve der Comedian Harmonists, dem legendären Männer-Vokal-Ensemble der 1930er Jahre. Bis jetzt liegen 13 000 Konzerte in 29 Ländern und wohl an die 50 CDs hinter ihnen. Grenzen von U- und E-Musik oder Grenzen, was die Epochen angeht, gibt es nicht. Gregorianik und Orlando di Lasso haben sie ebenso aufgenommen wie alle Männer-Quartette von Schubert und Schumann, Rares von Josef Gabriel Rheinberger (1839 - 1901), Musik von Enjott Schneider oder ein ganzes Album mit Georg-Kreisler-Bearbeitungen. Und immer wieder gibt es legendäre Songs von Richard Rodgers bis Stevie Wonder und Stings "Sister Moon" zu hören. Gesungen wird auf Deutsch, Englisch und Spanisch, aber auch schon mal Lateinisch, Altfranzösisch, Ungarisch oder Norwegisch. Das Album unter dem Titel "Die Singphoniker - 25 Jahre ... nur das Beste!" mit "Auf die Ohren!" (CD 1) und "Ohren auf!" (CD 2) darf in keiner Sammlung von Liebhabern von vokalem Ensemble-Gesang fehlen.

Vor zwei Jahren schied das letzte Gründungsmitglied, der Bass Christian Schmidt, aus und übergab die Fackel an Florian Drexel. Der singt nun an der Seite von Bass-Bariton Michael Mantaj und der beiden Tenöre Daniel Schreiber und Henning Jensen. Berno Scharf ist seit 1990 als Pianist immer mit dabei. Am 27. Juni, 20 Uhr, sind die "Singphoniker" bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg in Wilfried Hillers "Die Schöpfung" zu hören.