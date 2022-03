Von Susanne Hermanski

Als die Elbphilharmonie im November ihren fünften Geburtstag feierte, habe ich mich doppelt gefreut. Für die Hamburger, weil sie ein ikonisches Gebäude ihr Eigen nennen können. Für die Münchner, weil so gar keine Rede mehr davon war, dass die Stadt Hamburg in irgendeiner Weise Not leiden würde unter der finanziellen Last, die mit dem Bau des extravaganten Konzerthauses einhergegangen ist. Keine Rede ist mehr von der Milliarde, die das Projekt gekostet haben soll. Für München und sein Konzerthaus im Werksviertel machte mir das Mut. Denn anders als die Elphi, sollte es ja dereinst nicht nur schön werden, sondern auch noch klug - und Geld in solchen Dimensionen erscheint mir ohnehin ein rätselhaftes Fluidum. (Ich leite die Kulturredaktion, nicht die Wirtschaft, deswegen seien mir diese Worte vielleicht verziehen.) Aber als nun Markus Söder in der vergangenen Woche den Bau des Konzerthauses doch infrage stellte, war das tatsächlich deprimierend. Aus vielen Gründen. Ein paar davon, habe ich für Sie aufgeschrieben (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

SPD-Führungsduo kann sich behaupten Anne Hübner und Christian Müller bleiben Chefs der Fraktion SPD/Volt im Münchner Rathaus. Die alten und neuen Vorsitzenden müssen in der Umwelt- und Verkehrspolitik Akzente setzen - und sich zugleich gegenüber den Grünen profilieren.

Warum dauert der Ausbau des Radlrings so lange? Das Bündnis Radentscheid München kritisiert, dass auch nach drei Jahren kaum Fortschritte beim Ausbau des Radlrings zu sehen sind - von den 10,3 Kilometern wurden bislang nur 700 Meter gebaut.

Wie geht es mit dem Bürgerpark Oberföhring weiter? Die Baracken des Bürgerparks beherbergen Künstler, Vereine, Subkultur und ein Kasperltheater. Doch die Genehmigung läuft aus - und die Ideen der Stadt können die Nutzer nicht überzeugen.

Weitere Suchaktion im Mordfall Sonja Engelbrecht Nach einer Party verschwindet eine 19-jährige Münchnerin spurlos. Jetzt, 27 Jahre später, wird wieder ein Waldgebiet durchsucht, um den Fall aufzuklären.

Polizei hebt Waffenarsenal in Moosach aus Eigentlich durchsuchten die Beamten eine Wohnung wegen des Verdachts auf Handel mit Drogen. Sie fanden aber auch jede Menge Macheten, Samurai-Schwerter, Schreckschusspistolen und Messer.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg