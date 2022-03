Kommt das Konzerthaus im Münchner Werksviertel oder nicht? Sir Simon Rattle, künftiger Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, hofft darauf, dass die Planungen für den Neubau fortgesetzt werden. Nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung aus Kostengründen von dem Plan abgerückt war, veröffentlichte Rattle über den Bayerischen Rundfunkt ein entsprechendes Statement.

Das Konzerthaus im Werksviertel "hat eine lange Geschichte, befindet sich in einem fortgeschrittenen Planungsstand und hat bisher schon ein bemerkenswertes internationales Echo ausgelöst", führt Rattle demnach darin an. Über die Jahre seien Ziele definiert worden, die man mit dem Konzerthaus verfolgen will. Und auch seine Bedeutung für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks als einer der wichtigsten Kulturinstitutionen Bayerns sei deutlich geworden.

An der neuen Position Söders übte Rattle vorsichtig formulierte Kritik. Er wolle "die Gedanken von Ministerpräsident Söder nicht gerne aus der Ferne interpretieren", schreibt der Dirigent. Aus einem persönlichen Austausch mit ihm letztes Jahr wisse er aber, dass er und Söder viele ähnliche Vorstellungen darüber hätten, wie das Musikleben in München und in Bayern in den nächsten Jahren aussehen könnte und sollte. "Das Konzerthaus im Werksviertel schien uns dafür ein zentraler Baustein zu sein. Deshalb hoffe ich sehr, dass die Planungen für diese Investition in die Zukunft weitergehen."